Juez otorga suspensión a odontóloga para que se le proporcione equipo por Covid-19

Pese a la pandemia por Covid-19 , odontólogos del Centro de Salud San Mateo del Instituto de Salud del Estado de México, trabajan en espacios reducidos, sin equipo de protección y en condiciones antihigiénicas.

Por ello, una de las tres dentistas que laboran en dicho centro de salud pidió un amparo para que, hasta que no se cumplan con las condiciones de higiene, protección y sana distancia, no sea obligada a acudir a trabajar.

Aunque la doctora afirmó que sus suegros, quienes cuidaban a su hijo mientras ella trabaja, resultaron positivos a Covid-19 y que ella es responsable del cuidado de sus abuelos de más de 80 años de edad, el Juez Decimosexto de Distrito en el Estado de México no consideró que se encuentra en el grupo de personas vulnerables a la enfermedad como para dejar de ir a trabajar.

En cambio, le concedió la suspensión para que la Secretaría de Salud del Estado de México le proporcione material adecuado de protección y para que le practiquen la prueba para diagnosticar si tiene o no Covid-19.

El 18 de mayo de 2020, mediante el oficio número 208C0101114600T-1297/2020, el Jefe de Jurisdicción Sanitaria Naucalpan, Javier Urbano Herrera le informó que hasta que se confirme si ella o su hijo son portadores del Covid-19 no debía acudir a trabajar y la citó con el menor para que se les realicen las pruebas.

“No asista a su centro de trabajo hasta en tanto obtenga los resultados de la prueba que confirme si ella o su menor hijo son portadores del virus SARS-CoV2 (COVID-19), pues debe ponderarse la probabilidad potencial de contagiar al personal con el que trabaja, a las personas externas que acudan por atención médica al centro de salud en que labora, lo que implica un riesgo además para su menor hijo”, señala el oficio al que EL UNIVERSAL tuvo acceso.

La doctora cumplió con lo establecido en el oficio; ella dejó de ir a trabajar y junto con su hijo se hizo la prueba el 20 de mayo.

El pasado 25 de mayo fue notificada de que ella y su hijo resultaron negativo a Covid-19, pero ese mismo día la jurisdicción le informó que al no tener justificadas sus faltas se le iniciaría un procedimiento de responsabilidad administrativa.

Por ello, presentó una ampliación de demanda ante el juez de amparo para insistir en la necesidad de no ir a trabajar porque, además de que buscan responsabilizarla por cumplir con la orden de no asistir a laborar, no le han entregado material de protección completo ni han mejorado las condiciones en las que ella y otros dos dentistas deben atender a sus pacientes y permanece en espera de que el juez falle a su favor para no ser obligada a laborar en esas condiciones.

