Juez concede desbloquear cuenta bancaria de Christian Von Roehrich

Un juez federal concedió al coordinador de la bancada panista en el Congreso de la Ciudad de México, el panista Christian Von Roehrich, para tener acceso a los fondos de una de sus cuentas bancarias que le fue bloqueada.

Desde finales de noviembre, el exjefe delegacional en Benito Juárez, buscado por la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México , por una orden de aprehensión en su contra por presunta corrupción inmobiliaria, tramitó un amparo contra la inmovilización de la cuenta.

Por lo que, el Juzgado Octavo en Materia Administrativa le concedió la suspensión definitiva para el desbloqueo de la cuenta bancaria del banco BBVA México.

Sin embargo, no se aclara qué institución bloqueó la cuenta que reclama el quejoso considerado prófugo de la justicia.



¿De qué se le acusa a Christian Von Roehrich?

La Fiscalía Capitalina informó que obtuvo una orden de aprehensión contra Christian Von Roehrich, líder de los diputados del PAN en el Congreso de la Ciudad de México, por los delitos de uso ilegal de facultades y asociación delictuosa.

El vocero de la institución, Ulises Lara , dijo que no es necesario un juicio de procedencia pues los legisladores locales no cuentan con fuero por lo que agentes de investigación ya lo están buscando.

“Solicitamos la colaboración de la ciudadanía a efecto de que en caso de contar con información que permita conocer su ubicación, establezca comunicación con nosotros a los números telefónicos y redes sociales que aparecen en pantalla.

“Cabe mencionar que en la Ciudad de México no es necesario llevar a cabo un juicio de procedencia ya que las y los legisladores locales no cuentan con fuero constitucional, por lo tanto, Christian “N” no cuenta con inmunidad procesal", expuso Lara.

