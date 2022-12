Jucopo deja en suspenso sentencia del TEPJF de modificar acuerdo sobre el Comité Técnico de Evaluación del INE

Los integrantes de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en la Cámara de Diputados, dejaron en suspenso si acatarán o no la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), por la que se les ordenó modificar el acuerdo emitido para la designación del Comité Técnico de Evaluación, así como la Convocatoria para la elección de consejeras y consejeros electorales del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE).

En conferencia de prensa, el Presidente de la Jucopo, Ignacio Mier Velazco, informó que la determinación será votada en sesión el próximo 02 de enero, previo análisis “amplio” de la sentencia.

““Por unanimidad pedimos a la Dirección de Asuntos Jurídicos, el estudio sobre el expediente, vamos a esperar prudentemente el análisis y no tomaremos decisiones apresuradas como lo hicieron ellos, en una sesión privada, de un día para otro, con solamente cuatro de los siete integrantes en pijama, de manera súbita”, puntualizó

En la sesión de este miércoles, la Dirección de Asuntos Jurídicos presentó un primer análisis en el que consideró que “la Sala Superior dictó sentencia sin dar derecho de audiencia a la Cámara de Diputados y carece de facultades para revocar un acuerdo de esta Soberanía”.

La sentencia del TEPJF establece, en su parte sustancial, que el Comité Técnico de Evaluación no debe rendir informes parciales a la JUCOPO; que se distinga en las quintetas cuál va para la presidencia y cuáles para las demás vacantes; que se establezcan reglas diferenciadas para la presidencia y para las demás vacantes; que la JUCOPO ponga a consideración del pleno en cédulas diferenciadas la presidencia y las demás vacantes; y que distinga la paridad de género en las diferentes quintetas.

Al respecto, en análisis afirma que “estas resoluciones no están fundadas y pueden resultar contrarias a la Constitución y a la ley”, y que la resolución del Tribunal “propone la revocación no de una resolución de la JUCOPO, sino del Pleno de la Cámara de Diputados”.

Al respecto, Mier Velazco sostuvo que “la resolución del Tribunal es un exceso”, sin embargo, detalló que “por prudencia, la vamos a analizar”.

Explicó que de acatar la sentencia, la JUCOPO emitiría un nuevo acuerdo para proponer que sea aprobado por el pleno en el próximo periodo ordinario de sesiones, lo que apretaría los tiempo pues se estaría avalando por el pleno hasta el mes de febrero de 2023.

“Lo que nosotros hicimos cuando aprobamos la convocatoria fue que tuvieran el tiempo suficiente, todos los interesados, para registrarse, el tiempo suficiente para que el Comité Técnico hiciera la evaluación y revisión, y la última la determinación de las quintentas, eso en el pasado, en el proceso anterior de 2020, se hizo en 42 día, nosotros queríamos dar mucho más tiempo, ahora los tiempos se pueden apretar y en lugar de tener los 140 días originales, se pueden tener solo 58 días, pero aun así será superior en 10 días a lo que se hizo en 2020”, aseveró.

Llega propuesta de CNDH para sustituir a experta en “Yoga de la Risa”

En la misma sesión, la Jucopo recibió la nueva propuesta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para integrar el Comité Técnico de Evaluación de los aspirantes a consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), tras las críticas a María del Socorro Puga Luévano, por carecer de conocimiento en materia electoral y estar certificada en "yoga de la risa".

Se trata de Araceli Mondragón González, licencia y maestra en ciencia política por la UNAM.

De acuerdo con el coordinador de Morena, se trata de una propuesta que "tiene doctorados y postdoctorados, es investigadora, becaria del Conacyt, amplia trayectoria en estudios de temas políticos"

“Ella tiene varios doctorados, tiene posdoctorados, se ha desempeñado en la academia, básicamente es investigadora becaria del Conacyt y tiene una amplia trayectoria en estudios de carácter político, porque ella estudió ciencias políticas y tiene estudios de posgrado por lo que en este momento es postulante para un postdoctorado”, puntualizó.

El líder guinda aclaró que con ello se queda sin materia la impugnación contra la CNDH por el nombramiento de Puga Luévano.

“Se tenía conocimiento sobre que no se cumplía con los requisitos de no militancia y que además no garantizaba algo que propuesto el diputado Lixa, acerca de que se incluyera como requisito que garanticen la legalidad, la transparencia, la imparcialidad, y la certeza en el proceso de evaluación de quienes integran el comité técnico, y se rompían esos principios, por eso fue que ya fue sustituida”, concluyó.

