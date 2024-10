Jorge Islas, excónsul de México en Nueva York, anunció su declinación este martes 22 de octubre a la Coordinación General de Consulados, a menos de un mes de haber sido creada en la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Ante diversos señalamientos, Islas indicó en una carta a la opinión pública que decidió separarse del cargo “a efecto de estar en condiciones de responder, en el marco de la ley, a la campaña de señalamientos infundados y mentiras maliciosas de las que he sido objeto en días recientes, con la convicción de que siempre me he conducido con honradez y probidad en mi desempeño público, en particular al frente del Consulado General de México en Nueva York”.

Agregó que tomó esta decisión en consistencia con sus convicciones en favor de los derechos humanos “y como padre de dos hijas feministas y activistas que me han inspirado a ser más consciente de la importancia de la igualdad sustantiva y el respeto entre mujeres y hombres”.

Islas agradeció las muestras de solidaridad, afecto y apoyo que recibió por distintos medios y lugares, especialmente a la comunidad de migrantes mexicanos en Nueva York.

“Los resultados y datos objetivos de este trabajo han sido inéditos y altamente productivos y son públicos y transparentes”, señaló.

“Agradezco al canciller Juan Ramón de la Fuente, haberme considerado para una responsabilidad tan importante, que habrá de apoyar y fortalecer los derechos de nuestros paisanos que viven en el exterior”, mencionó.

