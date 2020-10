Irresponsabilidad haber sesionado en Xicoténcatl sin protocolos de salud: Xóchit Gálvez

Xóchitl Gálvez senadora del PAN consideró una "irresponsabilidad" haber trasladado la sesión del Pleno a la Casona de Xicoténcatl donde no había ventilación adecuada en la sala en la que permanecieron los legisladores por más de 14 horas el martes pasado.

Además señaló que esa noche y madrugada, no hubo protocolos de seguridad sanitaria para reducir los riesgos de contagio.

"Me parece una irresponsabilidad haber sesionado en ese salón sin ventilación, yo fui una de las que estuvieron impulsando que se abrieran las ventanas, era una trampa mortal ese salón. Está clarísimo que los aerosoles son los que están generando mayor número de contagios, el estar respirando un aire, y ahí estuvimos cerca de 14 horas. Cuando me di cuenta que ahí no había suficiente ventilación, traté de alejarme del salón lo más que pude, me mantuve en el patio el mayor tiempo, en la calle", dijo en conferencia de prensa.

También lee: Morenistas responsabilizan a oposición por contagios de Covid en el Senado

El pasado martes 20 de octubre, se tuvo que trasladar a Xicoténcatl la sesión del Pleno del Senado de la República en la que se discutió y aprobó la eliminación de 109 fideicomisos y fondos públicos, iniciativa morenista.

El traslado se tuvo que hacer porque los accesos a la sede principal estaban bloqueados por manifestantes que reclamaban mantener los fideicomisos.

De acuerdo con información de la Mesa Directiva, fue el propio Director General de Epidemiología de la Secretaría de Salud, José Luis Alomía Zegarra, quien dio autorización para que la sesión se realizara en la Antigua Casona de Xicoténcatl donde, los legisladores argumentaron que no había ventilación suficiente; además, se pasaron el micrófono de mano en mano para emitir sus votos.

También lee: Senador de Morena falleció de Covid-19 por “un capricho presidencial”: Calderón

El sábado siguiente, se reportó el fallecimiento del senador Molina y esa misma semana, tres legisladores resultaron contagiados.

"Mucha gente malinterpretó el sanitizante que puse, pero la verdad es que los policías se apanicaron cuando se enteraron que había un senador con Covid y me pidieron que si traía sanitizante lo pusiera, y lo puse, no eran ganas de fregar, pero había cero protocolos, cero protocolos de seguridad para llegar al Senado", dijo Xóchitl Gálvez.

La legisladora panista lamentó el fallecimiento de su colega Joel Molina (Morena) y pidió que Morena, "con honestidad" dé a conocer las condiciones en que se presentó a la sesión del pasado martes, "para evitar los chismes, porque hay quien dice que ya estaba enfermo y así se le obligó a venir, hay quien dice que no estaba enfermo, yo creo que eso le corresponde a Morena".

rmlgv/nv