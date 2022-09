Investigación de Ayotzinapa es para limpiar imagen del Estado y Ejército, reconoce AMLO 

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la investigación sobre el caso Ayotzinapa es un asunto para limpiar la imagen del Estado y el Ejército.



En conferencia de prensa matutina, el Mandatario federal aseguró que todos los responsables de la desaparición de los 43 normalistas tienen que ser castigarlos.

“Vamos a seguir con el tema y no vamos nosotros a fallarles a los padres. Y también es un asunto de justicia y es un asunto que tiene que ver con limpiar la imagen del Estado mexicano, porque no queremos…”.

“¿Del Ejército?”, se le preguntó.

“También del Ejército, porque me faltó en la lista las agencias internacionales (…) Todos, todos los responsables tienen que ser castigados”, contestó.

En Palacio Nacional, el Mandatario federal cuestionó que con "manionbras legaloides" se vulnera y se pisotea a la justicia, pero afirmó que en su gobierno esas maniobras y “chicanas” no aplican.

Acusó que son bastantes frentes los que su gobierno tiene que enfrentar, como la prensa, organizaciones no gubernamentales del país e internacionales vinculadas a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y a la Organización de Estados Americanos (OEA), a las que calificó de estar de “florero” , por lo que llamó a reformadas.

“¿Con una argucia legaloide se vulnera la justicia, se pisotea la justicia? No. Si lo hicieron con ese fin están mal, porque nosotros no vamos a dejar de exigir castigo a los responsables. Esas maniobras legaloides, chicanas, no aplican”.

“Y sabemos muy bien de que son bastantes frentes: la prensa amarillista, sensacionalista, los beneficiarios con la corrupción del antiguo régimen, los medios de información convencionales, no todos; organizaciones no gubernamentales, supuestamente organizaciones de defensa de derechos humanos; organizaciones internacionales de defensa de derechos humanos, de la ONU y de la OEA, que ya lo he dicho en otras ocasiones, tanto la ONU, como la OEA deben de ser reformadas, porque están como florero, son ornamentales”, agregó.

