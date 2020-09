Integrantes del FRENAAA son bienvenidos al Zócalo: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador garantizó que los integrantes del Frente Nacional Anti-AMLO (FRENAAA) son bienvenidos al Zócalo porque están garantizados sus derechos, atención médica y cuidado, pero les pidió no simular y que los líderes se queden a dormir en el plantón.

“Todas las garantías y bienvenidos, pero no que no simulen y se queden a dormir los dirigentes… Sería muy bueno que los patrocinadores se vengan a acampar aquí, no solo la gente, sino los machuchones, los chipocludos, los fifís, todas las garantías y cuidado”.

En su conferencia de prensa, el Mandatario fue cuestionado sobre un supuesto amparo que los integrantes del FRENAAA dicen tener en su favor para llegar al Zócalo capitalino.

El presidente López Obrador recordó que como opositor participó en muchos movimientos y se queda quedaba a dormir en algunos.

“Sí vienen los potentados que están patrocinando ese mitin, que sepan que para la gente más humilde como para ellos atención médica, cuidado y atención”, dijo.

