Roberto Lazzeri, embajador de México en Estados Unidos, aseguró que nuestro país tiene "las capacidades y las oportunidades de inversión para contribuir al próximo capítulo de crecimiento de América del Norte".

"La inversión será fundamental para construir una región más competitiva y resiliente", dijo Lazzeri en el marco del inicio de los trabajos de la Mexico Investment Week en la ciudad de Nueva York.

El embajador mexicano sostuvo una conversación con José María Zertuche, presidente del Consejo Directivo de la Mexican Association of Private Capital.

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Indicó que dialogaron sobre cómo movilizar capital de largo plazo hacia infraestructura y sectores estratégicos, fortalecer las cadenas de suministro y ampliar la capacidad de coproducción regional.

La embajada mexicana en Estados Unidos destacó la Semana de Inversión para reunir a inversores, instituciones financieras, líderes empresariales y funcionarios gubernamentales para convertir el diálogo en oportunidades de inversión.

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"México cuenta con el talento, las capacidades industriales y las ventajas estratégicas para desempeñar un papel aún mayor en el próximo capítulo de crecimiento de Norteamérica", señaló la embajada.

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