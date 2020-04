Informe de AMLO decepciona y preocupa: PRD y MC

Los líderes de Movimiento Ciudadano(MC) y el Partido de la Revolución Democrñatica (PRD) compartieron que el mensaje del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la política económica que tomará para hacer frente al Covid-19, “decepciona” y “preocupa”.

En entrevista con E L UNIVERSAL , Jorge Álvarez Máynez, secretario general de MC, dijo que “más que preocupar”, las pocas acciones mencionadas por el presidente “son escalofriantes”, frente a un panorama incierto de la economía global.

“Yo creo que decir que quedó corto sería muy benévolo. Creo que el mejor retrato del informe del presidente es su insistencia en hablar frente a un auditorio, aunque esté vacío. Es un presidente que no escucha y que no le importa ser escuchado, le importa hablar, en un monólogo.

“Las cosas que hoy anuncia el presidente no son medidas, porque ya venían desde el Plan Nacional de Desarrollo, eso quiere decir que no está haciendo ningún ajuste urgente a la realidad, que no esta tomando en cuenta la crisis”, señaló Álvarez Máynez.

Además, el dirigente ciudadano expresó que el anuncio de seguir trabajando los proyectos de infraestrutura prioritarios del gobierno como el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas, Tabasco, deja “un sabor muy amargo”.

También a nombre de MC, Salomón Chertorivski criticó que “no hubo plan”, y que “no hay futuro con este gobierno”, pues no tuvo capacidad de reconversión a partir del cambio de circunstancias. “Toca a la sociedad construir una posiblidad”, dijo.

En el PRD, su dirigente nacional, Ángel Ávila Romero, dijo que ellos esperaban conocer montos para destinar a los productores del campo y empresarios, “porque ellos son los que generan la mayoría del empleo en nuestro país”.

“Fue una gran decepción escuchar al presidente sin ningún plan de emergencia y de reactivación económica. El presidente no se tomó ni la molestia de idear un plan económico”, afirmó.

Ávila Romero lamentó que López Obrador “siga gobernando como si nada” y que “sólo con programas sociales no se saldrá adelante”.

rmlgv