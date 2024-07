El Consejo General del INE aprobó disminuir las multas de los partidos políticos por irregularidades en el gasto de las campañas federales y locales, que inicialmente ascendían a mil 565 millones de pesos y se perfila que puedan bajar alrededor de un 40%.

De acuerdo con estimaciones del consejero Jorge Montaño, presidente de la Comisión de Fiscalización, las sanciones de la campaña federal, que incluye Presidencia y Congreso, pasaría de 785 millones de pesos a 300 millones de pesos menos.

El consejero defendió esta decisión al afirmar que aumentar las sanciones no ayuda a inhibir estas conductas, y negó que se les dé manga ancha a los partidos políticos.

“Es que se les disminuyó, se les trató con el pétalo de una rosa, no. Es un tema de que nosotros como instituto electoral no vamos a ser horca y cuchillo de los partidos, no vamos buscando la separación del régimen de partidos”, señaló al término de la sesión.

Con votaciones divididas, el INE modificó criterios que redujeron las multas a los partidos políticos.

Por ejemplo, en los gastos no reportados se sancionará con el 100% del monto involucrado, en lugar del 150% que se perfilaba en el proyecto inicial.

En el caso de los egresos no comprobados, las multas serán del 50% del monto involucrado en la irregularidad, en lugar del 100%.

Los criterios aplicados para calcular las penalizaciones a los partidos políticos fueron modificados en los rubros con las multas más altas.

Las cifras finales de las multas estarán listas en los próximos días, una vez que la Unidad Técnica de Fiscalización realice el cálculo con los nuevos criterios.

En otro caso, también se aprobó no sancionar con el 100% del monto involucrado a los partidos por no presentar las firmas de sus representantes de casillas, y en su lugar, tendrán que pagar solamente una o tres UMAS, dependiendo de la falta.

Al respecto, el titular de la Unidad Técnica de Fiscalización, David Ramírez, recordó que los partidos tuvieron una ampliación de tiempo, un total de 60 horas, para subir sus informes y aún así hubo incumplimientos.

“El INE falló en el sistema, pero el sistema permite reponerles tiempo, se le repuso el tiempo que se había perdido. No puedo admitir que las fallas que se ocurrieron en el SIF y que se le repuso en tiempo sea convertido en la piedra de toque que explique cualquier irresponsabilidad, cualquier insuficiencia, cualquier falta de comprobación de los partidos”, apuntó.

