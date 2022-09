INE publica concurso 2022-2023 para plazas vacantes, con salarios de hasta $170 mil

El Instituto Nacional Electoral (INE) publicó la convocatoria Del Concurso Público 2022-2023 de Ingreso al Servicio Profesional Electoral Nacional.

La difusión de este concurso para elegir a servidores públicos se realizará hasta el 10 de septiembre para posteriormente, dar paso al registro y postulación de las personas aspirantes a través del Subsistema del Concurso que se realizará del 11 al 18 de septiembre de 2022.

La fecha del examen será el 29 de octubre de 2022 y la publiación de los resultados será a partir de la primera semana de febrero de 2023.

Requisitos para participar en la convocatoria del INE

1. Tener ciudadanía mexicana y estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos políticos y civiles.

2. Estar inscrita en el Registro Federal de Electores y contar con credencial para votar vigente.

3. No ser militante de algún partido político.

4. No haber sido registrada por un partido político a cargo alguno de elección popular en los últimos tres años anteriores a la designación.

5. No ser o haber sido integrante de la dirigencia nacional, estatal o municipal de algún partido político en los tres años inmediatos anteriores a la designación.

6. No estar inhabilitada para ocupar cargo o puesto público federal, local o municipal.

7. No haber sido condenada por delito alguno, salvo que hubiese sido de carácter culposo.

8. No haber sido separada del Servicio o del Instituto por alguno de los supuestos previstos en las fracciones I o del VI a la XII del artículo 243 y 434 del Estatuto.

9. Cumplir con los requisitos del perfil del cargo o puesto, conforme al Catálogo de Cargos y Puestos del Servicio para el sistema del Instituto.

10. Aprobar las evaluaciones y procedimientos establecidos en la presente Convocatoria.

11. Presentar con firma autógrafa el formato a efecto de prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en razón de género.

Cómo participar

Las personas interesadas deberán registrarse en el Subsistema del Concurso Público que se encuentra disponible en la liga de registro y postulación https://concurso-publico-spen.ine.mx y proporcionar la información que les sea requerida, incluida una cuenta de correo electrónico personal para recibir notificaciones y comunicaciones relativas al Concurso Público.

Las guías de estudio del examen de conocimientos están publicadas y pueden ser consultadas en https://www.ine.mx/guias-estudio-concurso-publico-2022-2023/

Vacantes en el INE

VOCALÍA SECRETARIAL DE JUNTA LOCAL EJECUTIVA (Sueldo de $98,642)

VOCALÍA DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL DE JUNTA LOCAL EJECUTIVA (Sueldo de $$88,251)

JEFATURA DE OFICINA DE SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS DE JUNTA LOCAL EJECUTIVA (Sueldo de $31,315)

JEFATURA DE OFICINA DE CARTOGRAFÍA ESTATAL DE JUNTA LOCAL EJECUTIVA (Sueldo de $31,315)

VOCALÍA EJECUTIVA DE JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA (Sueldo de $88,251)

VOCALÍA SECRETARIAL DE JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA (Sueldo de $73,274)

VOCALÍA DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA DE JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA (Sueldo de $53,417)

JEFATURA DE OFICINA DE SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS DE JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA (Sueldo de $25,911)

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE TIEMPOS DEL ESTADO EN RADIO Y TELEVISIÓN (Sueldo de $170,723)

DIRECCIÓN DE CARTOGRAFÍA ELECTORAL (Sueldo de $170,723)

DIRECCIÓN DE ESTADÍSTICA (Sueldo de $170,723)

JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO CONCEPTUAL (Sueldo de $46,557)

JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN (Sueldo de $46,557.00)

SUBDIRECCIÓN DE CIRCUNSCRIPCIÓN PLURINOMINAL (Sueldo de $87,134)

DIRECCIÓN DE RESOLUCIONES Y NORMATIVIDAD (Sueldo de $170,723)

ANALISTA EN AUDITORIA (JUNTA LOCAL) (Sueldo de $25,911)

ANALISTA JURÍDICO RESOLUTOR A (Sueldo de $34,453)

Para más información del nivel de estudios y experiencia laboral para las vacantes puede consultar https://www.ine.mx/wp-content/uploads/2022/09/DESPEN_Perfiles_Vacantes_2...

