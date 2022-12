Ignacio Mier pide a diputados de Morena "bajarle dos rayitas" a espectaculares para Sheinbaum

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, llamó a sus diputadas y diputados a “serenarse” y evitar rentar espectaculares a favor de Claudia Sheinbaum como recientemente lo reconocieron algunos legisladores guindas.

En conferencia de prensa señaló que ello, más que ayudar, en nada benefician a las "corcholatas".

“He escuchado las posiciones que han expresado algunas de mis compañeras y compañeros diputados con relación a este tema, los que dicen que ellos los sufragaron es con sus recursos propio, yo lo que les hago una invitación a mis queridas compañeras y compañeros a que se serenen, que nos pongamos todos una bolsa de hielo en la cabeza, que pensemos en la unidad de nuestra movimiento y de nuestro partido, que incluso hay cosas que nada benefician a quienes tienen la legítima aspiración de participar en algo que es sustantivo para nosotros como lo es la continuidad de la cuarta transformación, nos une a todos la continuidad de un proyecto transformador”, puntualizó.

El líder guinda consideró que la política es “emoción” y es “pasión”, por lo que a veces “la emoción gana más que la razón y lleva este tipo de expresiones”.

Lee también Espectaculares de Sheinbaum dividen a diputados guindas

Por ese motivo, Mier Velazco insistió en su llamado a serenarse.

“Repito, yo respeto a mis compañeros y sé que ellos van a serenarse, que no violentemos la ley y que no entremos entre nosotros en disputas, porque no ayuda a la unidad, al contrario”, expresó.

En su oportunidad, el vicecoordinador de Morena en San Lázaro, Leonel Godoy, detalló que las declaraciones de las y los diputados morenistas, quienes reconocieron haber pagado los espectaculares para Claudia Sheinbaum en varias regiones del país, se derivan de una sentencia del Instituto Nacional Electoral (INE).

“Eso fue en acatamiento a una resolución del INE que le pedía a Claudia Sheinbaum deslindarse, y estos diputados asumieron esta responsabilidad y con ello acatar la sentencia del INE, ya lo que sigue lo tendrán que determinar nuestros diputados, en las próximas semanas estas diputadas y diputados tendrán que decidir el camino a seguir”, concluyó.

Lee también Diputado de Morena exige a legisladores pro Sheinbaum comprobar sus apoyos

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, opciones para el fin de semana, Qatar 2022 y muchas opciones más.

apr/cls