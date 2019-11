Iglesia pide defender a fieles cuando políticas públicas los puedan perjudicar

Rogelio Cabrera López, Arzobispo de Monterrey y presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) llamó a los integrantes de la Iglesia católica a defender a los fieles cuando alguna política pública les pueda perjudicar.

En el mensaje inaugural de la 108 Asamblea Plenaria de la CEM, Cabrera López pidió alzar la voz en los temas que tocan directamente a los fieles católicos y hablar con quienes toman las decisiones para combatir de manera eficaz y sistemática el problema de pobreza en el país.

“Es necesario que desde nuestro carisma y misión, sin invadir ámbitos de acción que no nos son propios, defendamos a nuestros fieles cuando alguna política pública les pueda perjudicar”, dijo.

“Alcemos la voz en aquellos temas que nos tocan directamente: educación, paz, vida, migración, pobreza, escasez de medicinas, etc. Tenemos que hablar con quienes toman decisiones para llevar, no sólo las necesidades inmediatas de los más pobres, sino la visión que tenemos de la realidad para que se combata eficaz y sistemáticamente la pobreza en la que se encuentran viviendo. No podremos perder a los pobres, debemos estar más cercanos y comprometidos con el pueblo pobre de México”.

Añadió que como parte de las actividades de la Asamblea Plenaria, se debatirán tres desafíos que la Iglesia católica tiene en el país tal como el compromiso evangelizador, la participación de los fieles y la participación eclesiástica en la reconstrucción del tejido social.

En este último aspecto, afirmó que el enfoque fundamental serán las relaciones interpersonales que actualmente desarrollan los fieles católicos, por lo que temas como lo ocurrido en Culiacán, Sinaloa y el ataque a la familia LeBarón serán analizados desde la totalidad de lo que está sucediendo en México.

