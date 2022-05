El subsecretario de salud, Hugo López-Gatell es el principal opositor de la lucha que esta administración disputa contra los vapeadores.

A principio del año 2021, el funcionario federal fue el primero en advertir los riegos a la salud que genera el consumo de cigarrillos electrónicos. Así, en marzo del 2021, mientras el Congreso debatía una reforma para el control del tabaco, López-Gatell se reunió con los integrantes de Morena para pedirles que regularan y restringieran completamente la importación de vapeadores a nuestro país.

“Lo que quiero dejar muy en claro es que la perspectiva no es prohibir porque no hay resultado en la historia de la salud pública que prohibir sea un mecanismo efectivo, pero cuando se habla de regulación o de restricción estamos hablando de los contextos, por ejemplo, del comercio o de la importación, como sujetos obligados de la acción normativa regulatoria o legislativa, no las personas”, dijo.

En este encuentro virtual, el subsecretario de Salud también les pidió recordar "lo que representa la cuarta transformación", y actuar en conciencia.



“El poder político está en este gobierno al servicio del pueblo, solo así podremos avanzar en ese sentido, los legisladores de Morena pueden sumarse a esta causa porque no tienen conflictos de interés”, declaró.

Así surgió una iniciativa desde la bancada guinda para prohibir la importación y exportación de vapeadores, cigarrillos electrónicos y cualquier sistema alternativo para el consumo de nicotina, misma que sorteó todos los trámites legislativos, aprobandose en ambas Cámaras el pasado 27 de abril.

La minuta que se turnó al ejecutivo para su publicación, se avaló por 261 votos a favor por parte de Morena, PT y PVEM, dos abstenciones, así como 2011 sufragios en contra por parte del PAN, PRI, PRD y MC.

La reforma argumenta que se busca cuidar la salud de la población ante “sustancias tóxicas”, y establece que “no pueden obtener autorización por parte de la autoridad sanitaria para llevar a cabo la realización de actividades relacionadas con la producción, fabricación o importación de instrumentos electrónicos para el consumo de nicotina, razón por la cual está prohibida su comercialización dentro del territorio nacional”.

Durante el debate de esa reforma, los partidos de oposición recomendaron regular estos productos en lugar de prohibirlos, y advirtieron que ello abrirá la puerta al “mercado negro” de vapeadores.

El diputado panista, Éctor Jaime Ramírez Barba, cuestionó que en México “se pueda fumar mariguana y no un cigarrillo electrónico”.



A la nueva ley, se suma la alerta sanitaria máxima emitida este jueves por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) por los riesgos a la salud que representan los vapeadores en todas sus modalidades.

