Puebla.— El gobernador electo de Puebla, Alejandro Armenta Mier (Morena), asegura que su gobierno, que iniciará el próximo 14 de diciembre, escribirá un renglón extraordinario en la historia del estado en materia de justicia, seguridad y riqueza comunitaria.

Consideró que el resultado de las elecciones del 2 de junio es el triunfo de la 4T y “del mejor Presidente que hemos tenido, que recuperó la patria de México”.

Además señaló que el dinamismo que hoy mantiene el estado es bueno, “pero hay que meter el acelerador”.

Lee también: CNTE y AMLO: acuerdan reformas a Ley del ISSSTE y a Ley General para la Carrera de los Maestros

¿Cómo ve a Puebla a partir del 14 de diciembre, que tomará posesión como gobernador?

—Soy muy autocrítico y no pretendo decir que llegaré a gobernar el estado como si fuera una tabla blanca, no; hay mucho esfuerzo social, colectivo, histórico.

Puebla va a cumplir 500 años de historia, tenemos un estado pluricultural étnico, municipios indígenas que tienen antecedentes mesoamericanos, y sería pretencioso pensar que yo voy a hacer toda la historia de Puebla, pero sí vamos a escribir un renglón extraordinario en la historia del estado, de justicia, de seguridad, de riqueza comunitaria.

Hay que alejarnos de los vicios del poder, hay meterle dinamismo, impulsando la actividad productiva en el campo, la industria y las comunidades indígenas, los pueblos originarios, los migrantes, etc.

Tenemos que meterle acelerador absoluto; no vengo a autoproclamarme que todo lo puedo, porque sería soberbia, y estoy en contra de eso, de la soberbia del poder.

Sobre la relevancia de su triunfo en las urnas, expresa:

—Este proceso fue para nosotros en Puebla muy importante, porque venimos de una etapa donde tuvimos, en un periodo muy, muy corto, siete gobernadores, y Puebla requiere continuidad de estabilidad, misma que le ha dado el gobernador Sergio Salomón en año y medio. Le ha dado ritmo a Puebla, estabilidad y reconciliación, contexto donde la Cuarta Transformación se consolida, donde el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene una aceptación auténtica y real con los ciudadanos, en todos los segmentos sociales.

Es un contexto favorable porque fue una elección donde los resultados son contundentes: 16-0 en los federales, 26-0 en las diputaciones locales. Recuperamos Puebla capital, con Pepe Chedraui; Cholula, que estaba en manos del PAN; Tepeji, que es un municipio mediano mixteco y que estuvo gobernado 17 años por Antorcha Campesina, también lo recuperamos; Zacatlán, que es un Pueblo Mágico y hermoso y estaba en manos del PRI, también lo recuperamos con Morena, así cada uno de los municipios muy importantes. 108 municipios, de los 217. Por supuesto que es un reto enorme y es una responsabilidad, implica contundencia de nuestra parte.

Al hablar del resultado de Morena, menciona:

—Es el triunfo de la 4T, hay que decirlo, un triunfo del mejor Presidente que hemos tenido, que recuperó la patria de México. Es el triunfo de la doctora Claudia Sheinbaum. Ella se ganó la confianza, el reconocimiento, el liderazgo auténtico de ser parte de nuestro gran movimiento, de ser una mujer con una expectativa enorme por su perfil profesional, por su nivel de respuesta, capacidad de gobernanza.

El perfil de la doctora coadyuvó a un contundente triunfo para todos. Obtuvo más de 2 millones de votos [en Puebla], es la meta que nos propusimos el pasado noviembre y todos hicimos lo que nos tocó y obtuvimos millones de votos, y se lograron para la doctora Claudia, ella vino a Puebla, conoce a los poblanos, los motivó y tuvimos una votación histórica para ella.

Y sin duda, nos reuniremos, nos ajustaremos a la agenda que ya tiene, y a la programación que ya tiene con nosotros. Traemos nuestro calendario de transición, de aquí al 14 de diciembre, pero siempre ajustaremos cualquier criterio al que tenga nuestra presidenta.

Por supuesto que hay proyectos, porque el proyecto de nación que encabeza la doctora Claudia en la Cuarta Transformación es el proyecto de la célula de organización política de los municipios, es el proyecto de la federación integrado por 32 entidades federativas. De la sociedad organizada de los sectores productivos primarios, secundarios y terciarios, y tenemos que trabajar, cada quien en su ámbito, con la palabra resultados. Porque la población dijo: ‘¿Quieres mi apoyo? ¿quieres el plan C?, aquí está’. La gente nos dió su confianza el 2 de junio.

Cuestionado sobre la oposición, Armenta Mier expone:

—Nuestro reconocimiento a su participación, ya hablé con los dos [Eduardo Rivera, de la coalición PAN, PRI, PRD, PSI y Fernando Morales, de Movimiento Ciudadano], he estado en contacto con ellos y sin duda son personas que aman a Puebla, que tienen una óptica distinta a nosotros, pero necesitamos esas voces.

La crítica y la autocrítica son buenas, las oposiciones nacen en la democracia, no somos una dictadura ni lo seremos, ni una aristocracia, tampoco somos una monarquía, somos una República y en esta República hay voces y tenemos que promover la participación democrática, el desarrollo de las oposiciones. Yo no me quiero volver un tirano en el ejercicio del poder. Si no tienes cauces democráticos, jurídicos, legales te puede llevar a desviaciones de poder.

En el equipo de trabajo hay de todo, pero la línea comunicacional es Morena 4T, porque el requisito es amar a Puebla. Si amas a Puebla, por amor sirves; sin amor, no, y el código de no robar, no mentir y no traicionar se puede hacer si amas.

Lee también: Alejandro Armenta recibe constancia como gobernador electo de Puebla

Con su llegada al poder, ¿Puebla logrará estabilidad política?

—Esa es la tarea, es el reto, implica tener todo el proceso de gobernabilidad. El gobernador Sergio Salomón ha hecho un gran trabajo de reconciliación, armonía, reencuentro, dinamismo y respeto democrático para todos. Él tiene ascendencia con todos los partidos políticos, tiene comunicación con todos los sectores productivos, es la tarea de un gobernante; un gobernante sirve y tiene que dialogar con todos los sectores productivos, con todos los que se llevan y con todos los que no se llevan.

El dinamismo que hoy tiene Puebla es bueno, pero hay que meterle acelerador. Siempre he creído que quien llega tiene la obligación de superar [al antecesor] no para humillar o menospreciar, es para mejorar, es como el que llegue en 2030 está obligado a ser mejor que lo que hagamos nosotros, es la evolución, es la transformación.

La evolución social no concluye, hay que seguirse preparando para servir bien y dar los resultados que se requieren, y el perfil de los que quieran añadirse es consagrarse a Puebla. Seguir teniendo esa cercanía de gobierno comunitario, eso es la inclusividad, la metodología que yo uso es la inclusividad del desarrollo.