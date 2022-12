"Hay más presencia de mujeres en economía, pero gran porcentaje carece de ingresos propios": Verónica Camino

La distribución por género del trabajo de cuidados es uno de los factores más determinantes de la desigualdad y la pobreza en las Américas y el Caribe, advirtió la senadora Verónica Camino Farjat, al hacer un llamado a actuar con determinación y contar con una agenda que permita a las naciones de la región avanzar en la creación de leyes que permitan la igualdad entre hombres y mujeres.

Al participar en el 14º Encuentro de la Red Parlamentaria para la Igualdad de Género de ParlAmericas, organizado con el Congreso de Colombia, Camino Farjat puntualizó que, a pesar del significativo aumento de la presencia de la mujer en diversas actividades, un gran porcentaje no cuenta con ingresos propios, no porque no trabajen sino porque lo hacen sin remuneración.

En el evento, titulado “Perspectivas legislativas para un crecimiento económico inclusivo: Invirtiendo en la economía del cuidado”, sostuvo que uno de los principales factores determinantes de la desigualdad imperante en América Latina es la realización, por mujeres, de las tareas domésticas no remuneradas, así como el significativo avance de estas en la participación de los mercados laborales, sobrerrepresentadas en trabajos informales, precarios y sin ingresos.

Lee también: Ignacio Mier exhibe crítica de Lorenzo Córdova a estructura del INE

“A través de ParlAmericas estamos dedicando nuestra atención a esta agenda prioritaria que nos concierne a todos y cada uno de nosotros, hombres y mujeres por igual”, subrayó.

La senadora Verónica Camino señaló que la demanda de las mujeres en América es el reconocimiento real del valor que aportan, de su productividad y de lo que representan para la economía de las comunidades.

“Siempre he dicho que una mujer que recibe un peso lo convierte en tres automáticamente, tan solo con el hecho de tenerlo buscará la manera que le rinda tres veces más, particularmente en el tema de los trabajos de cuidado”, anotó.

Lee también: Ebrard: somos tres "hermanos" de AMLO, pero candidatura es asunto de capacidad

En ese punto, la legisladora de Morena resaltó que el trabajo de cuidados tiene ciertas dimensiones, y ejemplificó que en Colombia representa el 20 por ciento del total de su economía, proporción que se repite en casi todos los países latinoamericanos.

Destacó que de acuerdo con la CEPAL, el promedio se encuentra entre el 15 y el 27% en los países de América Latina, e incluso en México esa proporción es similar.

El encuentro de la Red Parlamentaria para la Igualdad de Género de ParlAmericas reunió a legisladores y especialistas de más de 20 países de las Américas y el Caribe, a fin de intercambiar experiencias y buenas prácticas para la acción legislativa relacionada con el trabajo de cuidados y la economía, con énfasis en las conexiones con el crecimiento y el desarrollo económico y con los derechos humanos.

Lee también: Citlalli Hernández choca con panista Triana en Twitter por imagen de burro y borregos

En ese marco, Verónica Camino subrayó que “nuestra batalla está en el tema financiero en relación de los cuidados en todo nuestro continente”.

La batalla, dijo, no está en reconocer el derecho humano o una necesidad económica, sino en valorar que “las mujeres somos un gran motor en la sociedad principalmente las que están a cargo de todos los cuidados, en la casa o en la calle, así como en cualquier ámbito en el que se desempeñen”.

“Las mujeres que estamos en todas las cámaras de representantes en América Latina tenemos que prepararnos, fortalecer y robustecer el marco jurídico, porque cuando lleguemos a esa paridad que perseguimos, la violencia no terminará en automático, por lo que deberemos seguir luchando”, puntualizó.

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, opciones para el fin de semana, Qatar 2022 y muchas opciones más.

apr