Hasta diciembre inicia pruebas la refinería Olmeca

La secretaria de Energía, Rocío Nahle García, aseguró que en diciembre próximo ingresará el primer barril de petróleo crudo para comenzar con las pruebas de refinación de la nueva refinería Olmeca, en Dos Bocas, Tabasco.

“El compromiso con el Presidente es tratar de que en diciembre podamos meter el primer barril, que la integración pueda quedar, tenemos mucha confianza en que todos los equipos son nuevos, son de seguridad, se hicieron con cálculos exactos, y no tengamos problemas, pero lo marca la seguridad industrial y la velocidad del trabajo”.

En la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, en Palacio Nacional, Nahle García calificó como una “mezquindad” quienes nada más critican la nueva refinería por cuestión ideológica o de lo que sea ante un hecho real.

La funcionaria explicó que la primera etapa constructiva de las 17 plantas de proceso ya se levantaron. “Entonces, toda la refinería ya está comprada, está en sitio y lo que viene ahora es la integración.

“La refinería es una realidad, la refinería ya está ahí. Costo a precio de valor actual, esa refinería nos salió en una ganga si la quisiéramos hacer hoy”.

Señaló que lo que sigue es la integración entre todas las plantas, el tendido de miles de kilómetros de tubería y cable, que es mucho trabajo, pero ya todo el equipo crítico, dinámico, mecánico, ya está en la nueva refinería.

El presidente López Obrador señaló que las críticas al proyecto es parte de la oposición a todo lo que hace su gobierno.

“Se les podía contestar así de manera rápida que ellos los defensores de los gobiernos neoliberales no hicieron una sola refinería en más de 40 años. Si queremos llevarlo a detalle, recordar que Calderón ofreció hacer una refinería, hicieron toda una alharaca, y terminaron cancelando la refinería y sólo hicieron una barda”.

Recordó que política es manejo de tiempos y si como recomiendan expertos que había de no pensar en el petróleo y no invertir en exploración, extracción ni refinación, porque venían los carros eléctricos, estaríamos sin materia prima.

“Cómo no hacer proyecciones apegadas a la realidad, cómo quedan los especialistas en todo esto, que hicimos, dijimos vamos a seguir necesitando el petróleo, las gasolinas, si no hubiésemos invertido en exploración, extracción, estaríamos sin materia prima.

“Segundo, si no levantamos las refinerías que nos dejaron en ruinas no tendríamos capacidad. Acerca de que no es negocio la refinación, les doy una noticia, de enero a la fecha ya se pagó la refinería de Deer Park, imagínese si no es negocio, los 600 millones de dólares que pagamos ya se recuperaron”.

Criticó que con esos datos la “tecnocracia atrasada”, por dogmática, sigue hablando de que no es negocio la refinación. “¿Saben a cuánto están trabajando de su capacidad las refinerías de Estados Unidos? Al 95% de su capacidad, porque tienen una crisis de falta de plantas de refinación”.

Aconsejó a refinerías de EU operar con cuidado por la seguridad de los trabajadores, pues se hallan al límite.