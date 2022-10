“Hacer más democrático al SNTE lo ha fortalecido”

La democratización del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) lo fortalece porque marca una gran distancia con las prácticas patrimonialistas del pasado, aseguró su secretario general, Alfonso Cepeda Salas.

“Este sindicato es de cada trabajador, es de cada maestra, es de cada maestro, es de todos, pero no de alguien en particular ni de ninguna familia. No es tiempo de mirar atrás, sino de seguir avanzando hacia el futuro”, dijo.

Al reunirse, por separado, con los comités ejecutivos de las secciones 12 y 44 de Durango, y 25 de Quintana Roo, Cepeda Salas destacó que con la entrega de tres tomas de nota emitidas por el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje a igual número de secciones magisteriales, suman ya 24 las dirigencias reconocidas por su representación legal y legítima, “resultado de elecciones democráticas y transparentes que consolidan a la organización como un sindicato con visión de futuro”.

Reconoció a todos los participantes en la renovación de directivas por la madurez demostrada, especialmente por su compromiso para mantener la unidad y solidaridad del gremio, anteponiendo los valores y principios colectivos a las legítimas aspiraciones de los contendientes.

Durante las reuniones con los comités ejecutivos seccionales, el líder del SNTE escuchó los requerimientos de los agremiados de cada entidad, como mejorar las instalaciones y equipamiento de las sedes sindicales para que la atención a los trabajadores sea en espacios de trabajo dignos.

Alfonso Cepeda Salas subrayó que la dirigencia nacional del sindicato mantiene gestiones con las autoridades federales para mejorar las pensiones de quienes se jubilen, así como para que quienes permanecen activos tengan su base con todas las prestaciones de ley y accedan a un desarrollo profesional justo, sin obstáculos ni sobrerregulaciones en el acceso a promociones o ejercicio de sus derechos.

Alfonso Herrera García, secretario general de la Sección 12, expresó la determinación de su equipo de trabajar bajo su liderazgo “visionario, valioso y valiente, que ha dado rumbo y certidumbre a nuestra organización aun en los tiempos difíciles por los que hemos transitado”.

En las tres reuniones, los integrantes de los Órganos Nacionales de Gobierno sindical presentaron el Programa Operativo Anual del SNTE, que servirá de base a los comités seccionales para desarrollar su propio programa.