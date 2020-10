Hacer consulta para enjuiciar a expresidentes mismo día de elección de 2021 "no tiene propósitos electorales": Monreal

La propuesta de celebrar la consulta para enjuiciar a expresidentes el mismo día que las elecciones de 2021, no tiene propósitos electorales, señaló el senador de Morena, Ricardo Monreal.

El coordinador parlamentario de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) señaló que su propuesta tiene el objetivo de evitar el gasto de entre 6 mil y 8 mil millones de pesos que implicaría organizar un proceso aparte del electoral, para aplicar la consulta.

"Si el problema es el costo, podemos no gastar si lo realizamos el mismo día de la elección. Estamos muy avanzados en la consulta y es un argumento para que la oposición pueda aceptar la fecha de la elección. No es lo mismo que el presidente de la República esté en las boletas. No tiene ninguna extensión electoral o electorera, la pregunta es separada en las boletas electorales. Se lleva a cabo con la misma estrategia y actores. Sería un ahorro 100%".

