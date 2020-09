“Habrá pesquisa si dejan libre a Ancira”: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que pedirá una investigación contra el juzgador que pudiera dejar en libertad a Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos de México, sin que haya reparado el daño por el sobreprecio de 200 millones de dólares que recibió de Pemex —cuando era dirigida por Emilio Lozoya— por la planta de Agro Nitrogenados.

En conferencia de prensa, el Titular del Ejecutivo dijo que él no puede ser encubridor ni cómplice de este presunto acto de corrupción, por lo que no permitirá que el empresario, quien permanece en España, sujeto a un proceso de extradición a México, obtenga beneficios si no hay antes una reparación del daño al erario.

“Si no devuelven los 200 millones de dólares a la hacienda pública, pues no hay reparación del daño, así tan sencillo. No le hace [que se prolongue], pero no puede, ninguna autoridad, creo yo, dar alguna garantía a los implicados si no se repara el daño, no lo vamos a permitir.

“Si un juez dice que sin reparar el daño queda en libertad el señor Ancira, yo desde aquí voy a pedir una investigación al juez. No es amenaza ni advertencia, es que no puedo ser encubridor, como ningún ciudadano debe ser, cómplices, todos tenemos que ayudar a limpiar de corrupción al país”.

El Mandatario indicó que si Altos Hornos de México quiere llegar a un arreglo debe devolver lo que “indebidamente” se sustrajo de la hacienda pública.

“Es dinero de todos los mexicanos, y yo creo que con eso tendrían más posibilidades de resolver sus asuntos; pero si ellos están en lo mismo y pensando que con boletines y con amigos que tienen en los medios van a conseguir no reparar el daño, pues están en un error”.

El presidente López Obrador aseguró que está asentado que por la planta chatarra se pagó un sobreprecio de 200 millones de dólares y pidió leer la denuncia filtrada que presentó Emilio Lozoya ante la Fiscalía General de la República (FGR) en abril pasado, en la que se señala que “el avalúo lo hicieron a modo”.

Esto debido a que hace unos días, AHMSA informó que fue el propio Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin) quien fijó el precio de esta planta en 293 millones de dólares.

“En esa institución, Indaabin, un funcionario dijo: ‘Cuesta tanto’, y ya después lo que hicieron fue legalizar el acuerdo, ya hacerlo a modo, o sea, ponerle el precio que, según el señor Lozoya, le habían autorizado; luego, la auditoría que se llevó a cabo hizo otro avalúo y ahí es donde se da a conocer que hay un sobreprecio. La Auditoría Superior de la Federación hizo toda la investigación”, agregó.

“Ya no hay narco-Estado”

En Palacio Nacional, el Presidente garantizó que los delitos de alto impacto, como homicidios dolosos y extorsión, bajarán durante su gobierno, porque, aseguró, “ya no hay García Lunas”, y por lo tanto, indicó, no existe un narco-Estado.

“Llevamos ventaja, porque no hay impunidad, o sea, ya no es el tiempo de antes. Bueno, el caso extremo es el de García Luna, de que el encargado de la Seguridad Pública estaba al servicio de bandas de delincuentes, por eso se habló de narco-Estado. Eso ya no existe.

“Entonces, yo tengo confianza porque ya no hay García Lunas. Parece mentira, pero sí hay una diferencia”.

Indicó que ahora hay vigilancia del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) sobre los jueces, algo que no ocurría en administraciones anteriores.

“Ya nuestros adversarios van a tener que buscar otros temas, porque se volvieron feministas los conservadores en un tiempo; luego, expertos en epidemia, y ahí le van cambiando, expertos en economía, a ver ahora por dónde se van”, dijo.