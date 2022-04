“Guerra no beneficia a nadie, como dice Putin”

Decenas de familias ucranianas y rusas que radican en México marcharon del Ángel de la Independencia a la embajada de Rusia para exigir solidaridad al gobierno mexicano y protestar en contra del conflicto bélico que hay entre ambas naciones.

La concentración de ayer es una de las más grandes que se han realizado en el país, pues el objetivo de la protesta fue visibilizar la “masacre contra nuestros compatriotas en Bucha”, según informó una activista en entrevista con EL UNIVERSAL.

“Hace una semana tiraron como basura los cadáveres de muchos hermanos ucranianos en las calles de Bucha; exigimos a Vladimir detener esta masacre sin sentido. Yo soy rusa y esta guerra no beneficia a nadie en el país como asegura el asesino de [Vladimir] Putin”, dijo Ilona Dlyutschikova, ciudadana rusa que radica en México desde hace 14 años.

Antes de iniciar con la caminata hacia la Embajada de Rusia, abuelas, madres, niñas y mascotas realizaron un performance en el que simularon ser “los cadáveres que permanecieron en las calles de Bucha durante semanas”.

Las mujeres se tendieron en el suelo con las manos amarradas a la espalda, con pintura roja simularon “la sangre derramada por los compatriotas que murieron en la masacre” y algunas se cubrieron el cuerpo con bolsas negras de basura como ocurrió con algunos de los cuerpos hallados en Bucha.

Oksana Novikova, originaria de Kamianske, participó para llamar la atención del gobierno mexicano “que debe endurecer sus medidas contra el gobierno ruso en lugar de compartir un grupo de amistad”, subraya.

“Mi madre se encuentra postrada en una cama, cuando los bombardeos lleguen a la zona no sé, no quiero pensar en que ella no podrá salir y su cuerpo terminará en una avenida o en una calle cuando los soldados rusos entren a nuestra casa”, dice.

Al grito de “¡Putin asesino, los rusos no queremos la guerra!”, la mujer y su esposo avanzaron por calles de la colonia Roma, sosteniendo una esquina de la bandera de Ucrania de casi 30 metros que se ha ondeado desde el primero de los mítines.

Entonando el himno de Ucrania, con lágrimas, los inconformes pidieron a vecinos y turistas solidarizarse con la protesta.

“Hermanos mexicanos, los llamamos hoy a exigir a su presidente endurecer las medidas contra el gobierno ruso. No nos dejemos, no nos quedemos callados,” se escuchó en el altavoz.

A su llegada a la sede diplomática, familias mexicanas ya esperaban el arribo del grupo para apoyarlo con consignas, carteles y tambores: “Los apoyamos porque en nuestro país también vivimos en guerra,” se escuchó en el altavoz a una mexicana.

“Los rusos queremos la paz. Les ofrecemos una disculpa hermanos ucranianos y del mundo por la sangre derramada en nuestro país”, señaló una manifestante originaria de Rusia, mientras el performance volvía a iniciar en las puertas de la embajada.

Los manifestantes pidieron a los medios de comunicación acompañarlos durante las protestas que realizarán cada semana hasta que la masacre se detenga.”

“Presidente, te pedimos apoyar a tus hermanos ucranianos y dejar de lado tu amistad con el gobierno ruso, son unos asesinos,” exigieron.

Sin importar los rayos del sol, las mujeres volvieron a tenderse en el suelo y con un minuto de aplausos concluyeron la marcha de ayer domingo.