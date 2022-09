Guardia Nacional. Militarización representa un ataque a la democracia y al futuro de México, alertan especialistas

La iniciativa de reforma presidencial para que la Guardia Nacional pase a control de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) representa un grave ataque a la democracia y al futuro de México, alertaron académicos y especialistas.

Al participar en la mesa “Legalidad, seguridad y democracia en México”, dentro del coloquio “Democracia y futuro de México”, en el homenaje al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, impulsado por EL UNIVERSAL y la UNAM, Héctor de Mauleón, periodista y columnista de esta casa editorial, manifestó que para el gobierno federal no basta con que los militares estén en las calles sino que se busque que quede en la Constitución.

“Ahora la amenaza que estamos viviendo los mexicanos es que no solamente el Ejército va a continuar en las calles, sino que lo quieren incluso meter en la Constitución, no bastan las calles, va quedar en a Constitución. En un gobierno tan autoritario que no basta los seis años de su administración para controlar y concentrar todo. Quiere dejar hacia el futuro que siga ocurriendo en el futuro las cosas que él determina. Qué mayor ataque a la democracia, que mayor ataque al futuro de México.

“La militarización que comenzó con Felipe Calderón no resolvió los problema, al contrario los hizo estallar, llevó la violencia a lugares en algo que nunca había llevado. 16 años después se está discutiendo dejar permanentemente, indefinidamente la presencia del Ejército en las calles, siendo que no ha resuelto nada, y solamente tenemos medio millón de muertos más de manera violenta”.

En el Salón de Actos del Palacio de Minería, Héctor de Mauleón manifestó que México se encuentra en esta encrucijada que determinará el futuro de México para los próximos lustros o posiblemente en las próximas décadas.

Catalina Pérez Correa, articulista de EL UNIVERSAL e investigadora del CIDE, señaló que muchas veces se piensa que la militarización se refiere solamente al combate del Ejército al crimen organizado, pero también se tiene que tomar en cuenta que el tema es más amplio, por ejemplo, la llegada de militares a instituciones civiles, de realizar actividades civiles, así como la entrega de presupuesto de instituciones civiles a la milicia.

“Por un lado tenemos la aparición de prácticas castrenses en las instituciones que son formalmente civiles. Hoy por ejemplo tenemos ya militares a cargo de instituciones, como la Cofepris o tenemos a militares a cargo de las secretaría de seguridad pública de los estados.

“También tiene que ver con la transferencia de actividades que son civiles hacía los militares y eso lo estamos viendo no nada más a través de reformas de ley, sino de convenios. y por último, hay otra parte que está menos estudiada que tiene que ver con la transferencia de presupuesto de las instituciones civiles que se pasa a los militares”.

Micaela Alterio, profesora del Departamento Académico de Derecho del ITAM, señaló que actualmente estamos en un momento histórico en donde las instituciones y las democracias están en crisis en todo Occidente y eso, indicó, representa desafíos enormes para el constitucionalismo.

“Ante los ataque venían por golpes de Estado, por golpes militares, por lo tanto había una reacción internacional, se imponían sanciones a los Estados, y medianamente se ejercía presión para reencausar hacia sistemas democráticos, pero en este momento las personas que pretenden hacer giros autocráticos ya no utilizan esos mecanismos y en cambio utilizan de forma recurrente la propia Constitución para ir socavando regímenes democráticos”.

El doctor Sergio García Ramírez cuestionó dónde está el Estado ante esta situación de violencia e inseguridad que hay en el país y que calificó "ya de insoportable", pues indicó que el crimen organizado va ocupando cada vez más el lugar del Estado.

“La situación que tenemos es una situación francamente peligrosa, yo diría inclusive, ya insoportable, pero en todo caso muy peligrosa. ¿Dónde esta el Estado ante esta realidad que nos decía el doctor de de Mauleón? ¿Dónde está el Estado? Va prosperando el crimen organizado, va ocupando el lugar del Estado”, dijo

García Ramírez destacó la actuación del Licenciado Juan Francisco Ealy Ortiz, presidente Ejecutivo y del Consejo de Administración de EL UNIVERSAL por su hospitalidad editorial para la libertad de expresión que mantiene esta casa editorial pese “a los vendavales que soplan sobre este medio y sobre muchos otros”.

Maria Marván, exconsejera del entonces Instituto Federal Electoral (IFE), hoy INE, mostró su preocupación de la propuesta de reforma electoral del presidente López Obrador que se encuentra en el Congreso, pues afirmó que es excluyente y se busca negar la pluralidad del país

“Mi preocupación fundamental de las reformas electorales que se están discutiendo en este momento en el Congreso es que son iniciativas naturalmente excluyentes. La más preocupante, la incitativa presidencial y hay que decirlo con todas sus letras, es la primera iniciativa de reforma electoral de 1977 que se plantea desde el Poder. Ni siquiera les voy a decir para desbaratar esa institución que creamos en 1990 que fue el IFE. Está hecha para negar la pluralidad del país y por eso debemos de estar preocupados.

“De llegar esta reforma a convertirse en ley va a ser imposición desde arriba y vamos a tener un Congreso de dos, máximo tres fuerzas políticas, cuando México ha abandonado ese proceso”, dijo.

