El presidente Andrés Manuel López Obrador defendió al secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, de los correos de la Sedena revelados por el grupo de hackers Guacamaya, que señalan que como gobernador de Tabasco, el encargado de la política interna designó a encargados de seguridad ligados presuntamente a huachicoleros.

“Adán es un hombre honesto, lo conozco bien; segundo que hay muchos ataques de la prensa conservadora”, dijo López Obrador en su conferencia mañanera de este lunes en Palacio Nacional.

El presidente López Obrador recordó que aun con las campañas de los medios de información, “la gente nos tiene confianza”.

“Saben que nunca vamos a traicionarlos y es que no se olviden los conservadores, ‘el triunfo de la reacción era moralmente imposible’, que no se olviden que nuestro ideal es: no mentir, no robar y no traicionar al pueblo”, expresó.

El Presidente acusó que hay una campaña contra su gobierno que en “otros tiempos” eran eficaces, pero ahora ya no les resultan a sus adversarios.

