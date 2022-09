“Grave agresión a la democracia, la iniciativa de la GN”

La iniciativa de reforma presidencial para que la Guardia Nacional pase a control de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) representa un grave ataque a la democracia y al futuro de México, alertaron académicos y especialistas.

Al participar en la mesa Legalidad, seguridad y democracia en México, Héctor de Mauleón, periodista y columnista de EL UNIVERSAL, manifestó que para el gobierno federal no basta con que los militares estén en las calles, sino que busca que quede en la Constitución. “Ahora, la amenaza que estamos viviendo es que no solamente el Ejército va a continuar en las calles, sino que lo quieren incluso meter en la Constitución, no bastan las calles”.

Catalina Pérez Correa, investigadora del CIDE, señaló que muchas veces se piensa que la militarización se refiere sólo al combate del Ejército al crimen organizado, pero también se debe tomar en cuenta que el tema es más amplio, por ejemplo, la llegada de militares a instituciones civiles.

Micaela Alterio, profesora del Departamento Académico de Derecho del ITAM, señaló que estamos en un momento histórico en el que las instituciones y las democracias están en crisis en todo Occidente y eso representa retos enormes para el constitucionalismo.

Sergio García Ramírez cuestionó la ausencia del Estado ante la situación de violencia e inseguridad que hay en el país, que calificó “de insoportable”, pues el crimen organizado va ocupando cada vez más el lugar del Estado.

María Marván, exconsejera electoral, mostró su preocupación por la propuesta de reforma electoral del presidente López Obrador: “De llegar esta reforma a convertirse en ley va a ser una imposición”, dijo.

Francisco Valdés Ugalde, integrante del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, manifestó que en México el Estado no controla la violencia.