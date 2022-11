Gobernador de BCS expresa su respaldo por Adán Augusto López rumbo al 2024

LA PAZ, BCS.- En medio de una visita de trabajo a Baja California Sur del secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, el gobernador del estado, Víctor Castro Cosío ofreció “todo su respaldo” en la carrera por la candidatura presidencial.

“Quiero decirte, Adán, yo no me ando con medias tintas, y lo acabo de decir con otro hermano que nos estuvo acompañando aquí, Noroña, que quien decida el pueblo, y sea el próximo presidente, qué bueno; pero yo no voy a andar con medias tintas, para que quede grabado, va todo mi respaldo en este trecho a Adán Augusto López Hernández”, manifestó en un acto realizado en el Teatro de la Ciudad, al que asistieron cientos de funcionarios estatales, federales y municipales.

En ese momento, los empleados de los gobiernos corearon “¡Presidente!, ¡Presidente!, ¡Presidente!”, y el mandatario estatal agradeció su visita que obedece, según afirmó, a una reunión para atender las demandas del magisterio que reclama regularización de plazas y se encuentran en paro desde hace una semana en la entidad.

Al hacer uso del micrófono, el secretario de Gobernación agradeció al mandatario y refrendó el respaldo del Gobierno federal a BCS.

“Ya no tengo palabras si lo más importante ya lo dijo el gobernador Víctor Castro. Gracias”, lanzó, al tiempo que regresaron los aplausos.

“Les digo que vamos a trabajar incansablemente para que la Cuarta Transformación se consolide. Tiene que haber renovación dentro de la transformación. Si nos toca encabezar los esfuerzos, pues no les vamos a fallar”, enfatizó.

Agregó que son tiempos “particularmente complicados para la vida del país”; no obstante, destacó lo que consideró un avance en la pacificación, la aprobación en los 24 congresos estatales de la reforma sobre la Guardia Nacional.

“Vamos a estar en Jalisco, Chihuahua, Yucatán y Guanajuato, para completar las 32 entidades federativas y habremos cumplido con esa encomienda del presidente, y ratificó: no hay ninguna militarización, como absurdamente algunos pretenden señalar”, expuso.

Destacó que en materia de seguridad, BCS ocupa el segundo lugar entre las entidades más seguras, y sostuvo que es un trabajo conjunto entre autoridades y sociedad, también llamó a respaldar al gobernador en las acciones para que así se mantenga.

En cuanto a las demandas del magisterio, aseguró que a partir del mes de enero tendrán aumento en sus prestaciones “en lo que se inicia un proceso de regularización o de basificación, pero va a haber justicia”.

Al respecto de la organización y convocatoria de este encuentro la representación en Baja California Sur del Gobierno Federal, a través de los Programas del Bienestar, Yanssen Weichselbaum, dijo a EL UNIVERSAL que la organización no le correspondió, y refirió que tocaría a la Secretaría General de Gobierno en BCS.

Por su parte, la dirección de Comunicación Social del Gobierno del estado negó que alguna dependencia lo hubiera organizado.

El acto se realizó en el Teatro de la Ciudad, que opera el Gobierno del estado a través del Instituto Sudcaliforniano de Cultura, y como parte de los oradores estuvo el jefe de la Oficina de Ejecutivo, Omar Castro.

Cabe mencionar que López Hernández y el gobernador abandonaron la reunión de la mesa de diálogo con profesores, y se quedó la titular Leticia Ramirez Amaya, en tanto ellos se trasladaron para tener ese encuentro con funcionarios.

apr