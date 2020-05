Gira presidencial pone en riesgo a la población, pueden subir contagios: oposición

Líderes políticos y legisladores del PAN, PRI y PRD alertaron el riesgo de que proliferen aún más los contagios de Covid-19 por el "desconfinamiento desordenado", incluso promovido por el presidente Andrés Manuel López Obrador al volver a sus giras por el país.

En lugar de ser ejemplo para acatar el semáforo que su mismo gobierno colocó a todo el país en rojo, el Presidente envía mensajes contradictorios al viajar, expresaron los funcionarios.

“Las familias se preguntarán ¿Si él ya se va de gira, mis hijos y yo por qué no podemos salir a hacer nuestras actividades?. El presidente tiene que considerar que, por ser el líder de los mexicanos, debe enviar mensajes ejemplares que eviten los contagios”, sentenció el líder de los diputados del PAN, Juan Carlos Romero Hicks, en un comunicado.

Además, anticipó que las salidas del mandatario pondrán en riesgo a sus acompañantes, a las comunidades visitadas y se sumará a otros 10 errores cometidos hasta hoy.

Aseguró que entre los errores está: minimizar y subestimar los efectos de la pandemia; que la autoridad sanitaria incurra en contradicciones; no remediar la debilidad del sistema de salud; ignorar las recomendaciones internacionales que instan a la masificación de pruebas; lanzar un plan de “nueva normalidad” en el pico de contagios; sin plan de reactivación económica y con abandono a gobiernos estatales y municipales; además de no reportar cifras reales de contagiados y fallecidos.

“El reinicio de las giras presidenciales esta semana cuando la pandemia está en pleno apogeo, además de no resolver los graves problemas del país con sus recorridos, puede poner en riesgo a la población de nuevos contagios”, sentenció por su lado el líder nacional del PAN, Marko Cortés.

El país -expuso en comunicación oficial- “camina entre el caos y la falta de una estrategia nacional coordinada entre los distintos órdenes de gobierno”, pues en la víspera de que mañana lunes inicie la llamada “nueva normalidad” no hay información precisa y se deja en manos de los gobiernos estatales la responsabilidad de la reanudación de actividades, agregó el líder panista.

Por su parte, su homólogo del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, alertó: “tenemos que alzar fuerte la voz, pues nos preocupa que con los datos del propio gobierno, cuando nos muestran que casi todo el país está en zona de riesgo máximo, estén abandonado la jornada de sana distancia. Sin plan alguno para cuidar vidas y salvar a cientos de miles de empleos que se han perdido. Nos preocupa que sigan los contagios, las muertes y el desempleo por falta de decisiones claras”.

En un mensaje en sus redes sociales, el priísta hizo un recuento de los errores cometidos por el gobierno de López Obrador en el manejo de la crisis sanitaria por el Covid-19 y anticipó que esta vez no podrá culpar por las consecuencias a un complot o al pasado.

“Han fallado sobre cuándo sería el pico de los contagios; han fallado en el número de muertos que tendríamos; han fallado en la tasa de letalidad que el virus tendría en nuestro país; y han fallado en el número de empleos que se perderían”.

Además, dijo, ha generado “lamentable” polarización entre mexicanos y enfilado baterías contra académicos, periodistas, científicos, periodistas universidades y autoridades autónomas.

“Con más de un millón de empleos perdidos y más de 10 mil muertos por la pandemia, no puede culpar el gobierno federal a nadie más que a ellos mismos por su ineficacia e ineficiencia. No hay pretexto que valga. No fue la corrupción, ni los conservadores, ni ningún complot. Son ellos y sus malas decisiones”. Por todo ello, el PRI pidió un pacto nacional para salvar vidas y empleos.

Mientras que la coordinadora del PRD en la Cámara de Diputados, Verónica Juárez Piña, advirtió al mandatario que reiniciar sus giras con gran parte del país en semáforo rojo, “es un grave acto de irresponsabilidad”, promueve que los mexicanos rompan con el aislamiento recomendado “y crea las condiciones para que se incrementen contagios y fallecimientos”.

La diputada del PRD planteó que el mandatario ya generó “demasiados problemas” al no suspender a tiempo las giras presidenciales al inicio de la pandemia y al llamar a la población a no dejar de salir de sus casas cuando el pico de contagios de Covid-19 estaba en pleno ascenso.

Sin embargo, señaló que el principal problema del país “es que el presidente, de principio a fin, no ha dimensionado la magnitud de la pandemia, y siempre ha priorizado sus intereses políticos por encima del interés de las y los ciudadanos”, por lo que instó a deponer el protagonismo.

cev/nv