GINgroup: puntual, el pago de impuestos

Señor Director:

La columna publicada el 23 de febrero por Roberto Rock, titulada “Outsourcing: Hacienda prepara denuncia”, contiene datos incorrectos que dañan la reputación de GINgroup.

Roberto Rock asegura, sin presentar elementos que prueben su dicho, que la Secretaría de Hacienda “alista una denuncia ante la Fiscalía General de la República en contra de empresas especializadas en la subcontratación que incluiría a la principal corporación del ramo, GINgroup, que preside Raúl Beyruti...”

Los dichos de Rock deben entenderse en el contexto de lo expresado por legisladores y grupos de interés que se oponen a la subcontratación laboral, y que se manifestaron en el marco del Parlamento Abierto, foros organizados por el Congreso de la Unión en ambas cámaras. Pero estas propuestas reduccionistas fueron rechazadas por la mayoría de quienes participamos en estos foros.

Las imputaciones de este periodista son dolosas y parciales porque acusan sin probar “dichos de sus fuentes”, en el sentido de que GINgroup ha incumplido sus obligaciones con autoridades fiscales y del IMSS. No presenta pruebas y son afirmaciones falsas e inexactas que con contrarrestadas con los puntuales pagos de impuestos y cuotas por parte de GINgroup, por lo que al no probar su dicho, solo provoca difamaciones y falsedades que ofenden el prestigio de la compañía.

GINgroup siempre se ha apegado estrictamente a la normatividad vigente en materia laboral, fiscal, de seguridad social y a todos los ordenamientos en la materia, incluso proveyendo a los trabajadores de prestaciones por encima de lo que la ley manda.

Respuesta del columnista

Señor Director:

En respuesta a la réplica que envía el directivo de GINGroup, me permito exponer que un periodista puede respaldarse en fuentes confidenciales en apego a un derecho del público para contar con información a la que de otra manera no tendría acceso. El periodista avala con ello la confiabilidad de su fuente y asume una responsabilidad frente a la verosimilitud de lo que publica. Pero no es su trabajo presentar pruebas, especialmente frente a un hecho que aún no ocurre, como es este caso.

El señalamiento sobre evasión en mi columna se refiere al conjunto de la industria del outsourcing, y no es mío: solo cita declaraciones públicas de funcionarios hacendarios y del IMSS.

En los últimos meses he abordado en tres ocasiones este tema, con diversos enfoques, como se demuestra en los vínculos electrónicos que anexo (http://eluni.mx/ewjidxyxp y http://eluni.mx/du0rq1k). Debo consignar que, en esta oportunidad, la carta aludida de GINgroup estuvo antecedida ayer por ataques en mi contra en redes sociales, utilizando espacios presumiblemente contratados por actores dominantes del sector.

Roberto Rock L.