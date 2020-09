Germán Martínez se abstendrá en consulta

El senador de Morena Germán Martínez Cázares informó su eventual abstención para votar la solicitud del presidente Andrés Manuel López Obrador de realizar una consulta popular para enjuiciar a los expresidentes por actos de corrupción. Consideró que la pregunta propuesta no tendrá “ninguna eficacia”.

En un documento fechado el 18 de septiembre y dirigido a Eduardo Ramírez Aguilar, titular de la Mesa Directiva del Senado, Martínez Cázares dijo que su abstención se funda en las razones de oportunidad, combate a la impunidad, eficacia constitucional, protección a los derechos humanos y experiencia internacional.

“Si bien su constitucionalidad está en duda, y resolverá la Corte, el resultado que pudiera arrojar esa pregunta no tendrá ninguna eficacia para sancionar probables conductas ilegales de nadie”, dijo.

En su escrito, Martínez Cázares dijo que no busca proteger ni está dictado por nadie, y que no está a favor de la impunidad de los expresidentes o servidores públicos; sin embargo, se pueden iniciar los procesos legales correspondientes y dejar que la justicia ordinaria actúe sin necesidad de consulta.

“Considero que la justicia ordinaria puede, sin ninguna tardanza, iniciar las investigaciones correspondientes de hechos probablemente delictuosos, sin importar el cargo que ostenten o hayan ostentado (...) no pretendo lastimar la unidad de la bancada de Morena, pero el derecho a disentir, pregonado por el presidente López Obrador, implica el derecho a abstenerse y, aunque el Presidente anunció que votará en contra en esa consulta, yo me pronuncio inmediatamente por la abstención parlamentaria”.

Argumentó que el procedimiento no es sencillo por los requisitos, plazosy condiciones fácticas que en la práctica pueden imposibilitar la participación que se requiere de 40% de las personas en el Listado Nominal de Electores, además de fallas en el diseño de la ley, que señala que la fecha debe ser la jornada electoral, aunque otra modificación constitucional ordena que sea el primer domingo de agosto.

Además, si la consulta fuera a favor o en contra podría no ser eficaz para someter a los expresidentes a la rendición de cuentas.

“En el escenario probable de un triunfo del ‘sí’, el resultado no vincula a los jueces ni a la ‘autónoma’ Fiscalía General de la República; por el contrario, en el escenario probable de que no participen 40% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores o triunfe el ‘no’ en la consulta, ese resultado no evitaría que los expresidentes comparezcan ante un juez a conocer una eventual imputación penal e incluso la consulta podría dilatar u obstruir la impartición de justicia”, aseguró.