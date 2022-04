Germán Martínez aboga por Mario Maldonado, columnista de EL UNIVERSAL, en caso de audios filtrados

Al abordar el caso del columnista de EL UNIVERSAL , Mario Maldonado, investigado por la FGR por compartir audios del espionaje al fiscal Alejandro Gertz Manero, difundidos en una red social, el senador del Grupo Plural, Germán Martínez Cazares aseguró que el periodista no tiene responsabilidad.

El legislador citó en entrevista radiofónica con Ciro Gómez Leyva para Radio Fórmula que la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), derivada del amparo en revisión 2044/2008, que señala que “castigar a un periodista por insistir en la diseminación de las aseveraciones realizadas por otra persona, amenaza seriamente a la contribución de la libertad de prensa y la discusión de los temas de interés público”.

“Esa es una jurisprudencia del gran ministro (José Ramón) Cossío”, comentó Martínez Cazares, quien explicó que “esta expresión se recoge de sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Hay casos muy famosos de libertad de expresión de Toma contra Luxemburgo o del caso Herrera Ulloa “.

El senador afirmó que Mario Maldonado sólo replicó los audios, por lo que no tiene responsabilidad en una supuesta operación concertada para espiar las comunicaciones del fiscal.



“Yo creo que el periodista no tiene responsabilidad alguna. La difusión de la grabación de una conversación, aún cuando la conversación se grabó de manera ilícita, no es una actividad ilegal. Caso Barrick contra Bopper en la Corte de los Estados Unidos”, añadió.

