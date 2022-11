Garantizado, el derecho a la verdad, reparación y no repetición de hechos ominosos: Segob

El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob), Alejandro Encinas Rodríguez, afirmó que el Estado mexicano garantiza por convicción el derecho a la memoria, verdad, reparación y no repetición de hechos ominosos para el país y recalcó que este gobierno no va a construir una memoria oficial, porque no cree en verdades únicas.

“No hay memoria oficial ya en este país, porque la democracia ha llegado y no solo hemos reconocido la profunda crisis humanitaria de violación a los derechos humanos, sino también hemos asumido la responsabilidad como Estado para encarar esta situación”, aseguró.

Al encabezar el cierre del Encuentro Anual de la Red de Sitios de Memoria Latinoamericanos y Caribeños (Resla), el funcionario de la Segob afirmó que construir un proceso de memoria y verdad debe ser un ejercicio participativo, plural e incluyente.

Lee también: "Brutal, cifra de feminicidios de México al día": Gabriel Boric llama a no normalizar violencia hacia mujeres

“Queremos que el Estado garantice el ejercicio de verdad y justicia para que la sociedad vaya construyendo esta memoria colectiva con el aporte de las víctimas, de los sobrevivientes, de sus organizaciones y los colectivos, con la academia y todos los sectores de la sociedad porque no creemos en verdades únicas, sino interpretaciones muy disímbolas de nuestra sociedad y en los propios protagonistas que sufrieron los hechos de violencia y de represión en estos años tan ominosos para nuestro país”, sostuvo.

En la presentación del proyecto de la Ley General de Memoria, afirmó que esta iniciativa se debe debatir en un parlamento abierto en el Congreso de la Unión, y explicó que se busca establecer una base para la discusión que se construya desde la centralidad de las víctimas.

Lee también: Lorenzo Córdova afirma que no buscará ningún cargo terminando su periodo como consejero

El objetivo de la ley –dijo– será establecer cuáles son las responsabilidades del Estado en el tema, cómo deben implementarse las políticas públicas, respetando a las organizaciones, a las instituciones académicas, a las víctimas y a los familiares, y su independencia para garantizar los principios, criterios y obligaciones de distintas autoridades.

El cierre del encuentro de la Red de Sitios de Memoria Latinoamericanos y Caribeños se llevó a cabo en el recinto Casa de la Reina, en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (Buap).



Al evento asistieron su rectora, María Lilia Cedillo Ramírez; y la gerente del Programa Senior para África, América Latina y el Caribe de la Coalición Internacional de Sitios de Conflicto, María Eugenia Franca.

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, Qatar 2022 y muchas opciones más.

tjm/rmlgv