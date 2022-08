Fuerzas armadas en las calles “es peligroso para el país”, sostiene Va por México

Los dirigentes y coordinadores parlamentarios de la coalición Va por México, respondieron al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien declaró este martes que los legisladores no quieren tomar en cuenta que la población está de acuerdo en que la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Lo anterior, tras retomar la encuesta publicada por EL UNIVERSAL, en la que se releva que el 80 por ciento de los ciudadanos mexicanos están de acuerdo con más participación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública en el país.

Al respecto, el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, sostuvo que hacerlo así se trata de “una salida fácil”, que además es peligrosa para el país.

“Es la falsa salida, la gente puede decir, sí que entre el ejército y que nos dé seguridad, tienen miedo, pero esa es la salida fácil y es muy peligroso para el país. A una dictadura como la de Nicolás Maduro no la sostiene Nicolás Maduro sino las fuerzas armadas, es con las fuerzas armadas con las que se sostiene una dictadura. En los países democráticos las policías son civiles y en países dictatoriales las policías son militares”, declaró.

PAN dará "pelea" para que regresen recusrsos a policías civiles

En ese respecto, adelantó que el PAN dará la pelea por que regresen recursos a los estados para fortalecer las policías civiles, pero advirtió que no será nada fácil.

“Será un año legislativo muy difícil en donde enfrentaremos el peor de los autoritarismos, vienen tiempos difíciles y en estos tiempos nos requerimos para estar a la altura. Ya tuvimos la primer gran prueba que fue el rechazo de la destructiva y regresiva Ley Barteltt, nos amenazaron, hubo casos en que ofrecieron apoyo económico, abrieron carpetas de investigación, tenemos enfrente un gobierno de corte dictatorial, un gobierno autocrático, pero nadie aquí es traidor a la patria, ustedes son patriotas por defender la Constitución, por defender nuestra ley máxima, y así lo seguiremos haciendo para defender al INE y para garantizar la no militarización del país”. aseveró.

El dirigente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, reiteró que pese a las amenazas, nos los van a asustar ni amedrentar, y la moratoria constitucional se va a mantener.



No a la militarización de la Guardia Nacional: PRI

“Aquí estaremos firmes y de pie dando la cara por México, los incautos que dicen que la moratoria constitucional es no legislar, yo les digo que es un modo de estrategia legislativa, porque legislamos para el bien del país y no del poder, no se trata de paralizar al poder ejecutivo para que sea omiso en sus facultades, sino de representar a los mexicanos, diremos no a la militarización de la Guardia Nacional y la destrucción del INE”, expuso.

En tanto, el dirigente Nacional del PRD, Jesús Zambrano, acusó que el Gobierno Federal “llegó a tal grado de desvergüenza”, que ya anunciaron una reforma legal a la Guardia Nacional para que pueda ser aprobada sin el apoyo de la oposición.

“No es verdad que estemos en contra de que los militares, de que las fuerza armadas participen en el combate a la delincuencia, no es verdad, por eso se les aprobó en el pasado la creación de la Guardia Nacional, de lo que estamos en contra es que sean ellos los que pasen a ocupar las funciones de seguridad pública que deben llevar a cabo las policías civiles, estatales y municipales, a las que se les ha ido debilitando”.

El líder del Sol Azteca alertó además, que Morena puede buscar la militarización para “perpetuarse en el poder”.

“Uno se pregunta ¿por qué quieren darle tanto peso a los militares? Porque si en el 2024 cuando pierdan, no están dispuestos a entregar el poder y reconocer su derrota, querrán echarnos a los militares, están dispuestos a llegar a ese punto, se nos van a echar encima. El problema no son los militares, aunque efectivamente estemos en un acelerado proceso de militarización, el problema es la estrategia fallida, el problema es su jefe de Palacio Nacional”, concluyó.

