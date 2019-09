Fox llama a conformar un frente nacional por México

El expresidente Vicente Fox, hizo un llamado a todas las fuerzas políticas de oposición y ciudadanas del país, para conformar un frente nacional contra Andrés Manuel López Obrador, y así lograr un triunfo como en el 2000.

"No tiene que ser todo azul, rojo, amarillo o México Libre. Cuando se trata del país no hay colores, por el país nos sumamos todos. Estoy convocando a todos la fuerzas ciudadanas. Ya me reuní con el PAN, PRI, Calderón, los chuchos del PRD, y vamos a cabaldear de nuevo, vamos a repetir el 2000, desnudando las mentiras de este personaje", expresó.

En entrevista en el marco de la 24 Asamblea Nacional del PAN, Fox Quesada reiteró que se debe cabalgar de nuevo por todo el país todos juntos, porque México no es de un grupo, "ni de una secta, ni de un pastor".

"Las cosas van mal y se están poniendo peor, color de hormiga, cabalgemos en contra de las chinches bravas, víboras prietas y de además alimañas que se han refugiado en Morena y la 4T", indicó.

Vicente Fox dijo que el futuro de México es lo que lo tiene aquí, por eso es que va a colaborar con todos los partidos de oposición, "nunca me ido del PAN, soy panista de corazón, pero no voy hacer activista ni voy hacer campaña", simplemente abundó, el país no puede estar en manos de un "mesías, de un profeta, de una persona que miente y engaña en cada mañanera"

Aseguró que será un activo para México, y que bien haría el presidente López Obrador, en revisar las cifras de los gobiernos del PAN, porque si bien los ha criticado, hicieron mucho por el país, y tan mal no estaban que si se revisan los números la aceptación presidencial estaba en las mismas alturas.

"No puede reinventarse México en la mente de un personaje que ni siquiera parece mexicano. México no le pertenece, no lo va a controlar. Tenemos que restaurar los equilibrios del Poder todos los partidos políticos, no podemos estar a una sola voz", agregó.

Invitó a toda la ciudadanía a luchar por México, "vamos a votar en el 2021, no podemos perder las instituciones, este pan y circo se tiene que acabar, todos queremos acabar con la corrupción y la inseguridad, por eso cabalgemos para cambiar las cosas como lo hicimos en el 2000", anotó.