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En los embarcaderos de Nativitas, en Xochimilco, Jorge Flores, conocido como Tío Coco, trabaja como remero desde que era joven. El oficio lo aprendió de sus padres, y hoy es parte de un negocio familiar en el que también participan sus hermanos y sobrinos, ofreciendo paseos en trajinera por los canales.

El aumento de paseos ha generado mayor competencia, pero pese a ello continúa, pues es su principal fuente de ingresos.

Entre semana suele haber más trabajo, sobre todo por los visitantes extranjeros, lo que según Tío Coco les deja mejores ingresos. Foto: Fernanda Rojas/ EL UNIVRSAL
Entre semana suele haber más trabajo, sobre todo por los visitantes extranjeros, lo que según Tío Coco les deja mejores ingresos. Foto: Fernanda Rojas/ EL UNIVRSAL
Desde temprano llega al embarcadero, y antes de comenzar su servicio limpia y revisa su herramienta de trabajo. Foto: Fernanda Rojas/ EL UNIVRSAL
Desde temprano llega al embarcadero, y antes de comenzar su servicio limpia y revisa su herramienta de trabajo. Foto: Fernanda Rojas/ EL UNIVRSAL
Tío Coco admitió que la actividad ha cambiado, y que el aumento de paseos y la presencia de más trajineras han generado saturación en los canales. Foto: Fernanda Rojas/ EL UNIVRSAL
Tío Coco admitió que la actividad ha cambiado, y que el aumento de paseos y la presencia de más trajineras han generado saturación en los canales. Foto: Fernanda Rojas/ EL UNIVRSAL

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