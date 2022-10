Fingir y simular en la actividad pública destruye, dice Monreal a jóvenes

El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, dijo que fingir y simular en la actividad pública destruye y aísla de la ciudadanía, por lo que conminó a las y los jóvenes a ser auténticas y auténticos: no pretendan ser lo que no son, siéntanse orgullosos de lo que son y no pretendan escalar a clases a las que no pertenecen, asentó.

"En el ejercicio político, una actitud de fingimiento, de simulación, destruye. No lo hagan. Si ustedes quieren ser servidores públicos no finjan, no simulen, porque eso les traerá como consecuencia aislarse de la gente".

Durante una cátedra que impartió en el Taller Legislativo 10 x México, que se llevó a cabo en el Senado, celebró que se realicen este tipo de encuentros, pues siente que ya están preparando a las nuevas generaciones para entregarles la estafeta.

No intentes ubicarte en lugares en donde no te van a reconocer; siéntete satisfecho y contento con tu origen, asentó el líder de la mayoría legislativa en el Senado.

Ricardo Monreal Ávila también les dijo a los jóvenes estudiantes que se alejen de la soberbia y la arrogancia, pues es el camino del distanciamiento social.

Enfatizó que, si su vocación es el servicio público, deben enfocarse en ayudar, pues eso da grandes satisfacciones. Además, pidió que no cambien sus hábitos cuando tengan una responsabilidad pública, que frecuenten a las mismas personas con las que conviven para no alejarse de la gente.

Exhortó a las y los jóvenes a prepararse para renovar a los liderazgos y a la clase política de nuestro país.

Las grandes generaciones de políticas y políticos se hacen así, en equipos como este, encontrándose, platicándose y compartiendo ideas y principios.

En la primera responsabilidad que te toque sirve con pasión, ayuda a la gente. El sentimiento solidario y de respaldo solidario nunca lo olvides, subrayó.

Monreal Ávila recordó que lleva 42 años en el servicio público, en los que ha sido diputado federal, senador y gobernador, en los cuales nunca trató de cambiar, pues esta labor enaltece.

En 42 años nunca tuve una denuncia de corrupción o de abuso de poder o una denuncia por maltrato, nunca en mis 42 años, expresó.

