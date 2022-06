Filtran nuevos audios; FGR abre otra indagatoria

En redes sociales se difundieron nuevos audios de conversaciones telefónicas del fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, en las que presiona al padre de Emilio Lozoya Austin para desistirse de un amparo y cambiar de abogado.

Ante esto, la Fiscalía General de la República (FGR) inició una carpeta de investigación por la nueva difusión de audios de la conversación que sostiene su titular, Alejandro Gertz Manero, con Emilio Lozoya Thalmann, padre del exdirector de Pemex Emilio Lozoya Austin.

Fuentes federales puntualizaron que la intervención de comunicaciones es un delito federal, pues para ello se requiere de una orden judicial.

Leer también: Lozoya Thalmann entregó y negoció la libertad de su hijo

En las grabaciones aparece la mano derecha de Gertz Manero, el fiscal de Control Competencial de la FGR, Juan Ramón López, quien también habla con Lozoya Thalmann, padre del exdirector de Pemex, sobre el caso.

En el primer audio, el fiscal Gertz Manero se comunica desde un teléfono fijo con Lozoya Thalmann para avisarle que le notificaron que él y Emilio Lozoya Austin se acababan de amparar en contra de la Fiscalía General de la República.

“No, no, no. Es un error, se adelantaron, no tiene nada que ver, no lo hicieron ni con la autorización nuestra”, respondió Lozoya Thalmann, a lo que Gertz Manero le reviró amenazante: “Bueno, nada más para que no vaya a haber un… yo no acepto dobles lenguajes, ¿eh? Ni las jugadas de ese pinche bandido del abogadete ese”.

Acto seguido, el padre de Lozoya Austin argumentó que “por eso lo puse en orden ayer. Te pido una altísima disculpa y lo voy a reiterar ahora en unos minutos”.

“Que se desista de inmediato, porque así yo no juego”, le exigió Gertz Manero.

“Está muy claro. Te pido nuevamente una disculpa y voy a meter orden acá. Estamos muy agradecidos de ayer, trabajando sobre la orientación que nos indicaste”, respondió.

El fiscal le pidió cambiar de abogado: “¡Que se desista del amparo! Ya no metas a ese cabrón, por favor, enfrente porque las cosas las va a echar a perder”.

“Te voy a pedir tu consejo, vamos a buscar una salida”, le contestó Lozoya Thalmann. “Una gente decente que te defienda”, lo interrumpió Gertz Manero.

“Correcto, lo vamos a buscar. Te pido nomás tu comprensión para que se haga lo más pronto posible”, le dice para después concluir la conversación, que dura un minuto y medio.

En lo que lleva procesado Emilio Lozoya Austin ha sido defendido de las acusaciones de los sobornos de Odebrecht y de la compra de la planta de fertilizantes Agro Nitrogenados por dos litigantes: Javier Coello Trejo y Miguel Ontiveros Alonso.

Leer también: FGR abre investigación por difusión de audios entre Gertz Manero y padre de Emilio Lozoya

En agosto de 2017, Coello Trejo y su hijo, Javier Coello Zuarth, asumieron la defensa de Lozoya Austin, a la que renunciaron en julio de 2020 después de que éste fuera detenido en España.

En ese mismo mes, el abogado Miguel Ontiveros Alonso asumió la defensa jurídica de Emilio Lozoya Austin y le tocó enfrentar su proceso de extradición a México, su internamiento en un hospital y la negociación con la FGR para que no solicitara prisión preventiva justificada y llevara su proceso en prisión domiciliaria con diversas medidas cautelares.

Segundo audio

En el segundo audio, Emilio Lozoya Thalmann se comunicó a la oficina del fiscal de Control Competencial de la FGR, Juan Ramos López, para avisarle de unos cuestionamientos y entregárselos, presuntamente relacionados al caso de su hijo.

En tanto, el fiscal le responde que si quería ir a su oficina el día siguiente o el viernes.

“A las 11 allí estaremos sin falta y desde luego muy agradecido. Le comento que ya también para que luego no nos digan en México, en España ya empezaron con casos de coronavirus en prisiones… pero ahí sin falta estaremos y atenderemos los cuestionamientos de inmediato, ¿verdad?”, dijo Lozoya Thalmann.

Asimismo, en una tercera grabación el padre de Emilio Lozoya vuelve a hablar con el fiscal Juan Ramos López, ahora para consultar sobre si habría una noticia de cuándo llegaría, al parecer su esposa Gilda Margarita Austin, detenida en Alemania.

Cabe recordar que en marzo pasado se filtraron cuatro audios en los que se escucha al fiscal Gertz Manero, y al fiscal Juan Ramos, hablar sobre el proyecto del ministro Alberto Pérez Dayán, que le otorgó el amparo con el que obtuvo su libertad la cuñada y sobrina de Gertz Manero en el caso de la muerte de Federico Gertz, hermano del fiscal.