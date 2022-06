FGR abre investigación por audios del fiscal Gertz Manero y padre de Emilio Lozoya

Tras la difusión de nuevas conversaciones telefónicas del fiscal Alejandro Gertz Manero con el señor Emilio Lozoya Thalmann, padre del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, la Fiscalía General de la República (FGR) abrió una carpeta de investigación por intervención de comunicaciones.

Fuentes federales informaron que la intervención de comunicaciones es un delito federal, pues para ello se requiere de una orden judicial.

Esta investigación se suma a la que la FGR abrió por la publicación de audios de llamadas telefónicas de Gertz Manero con su mano derecha, el fiscal Juan Ramos López, en los que ambos hablaban sobre el caso de la familia política del titular de la FGR.



Este jueves comenzaron a circular audios del Fiscal General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero y el subprocurador, Juan Ramos, con Emilio Lozoya Thalmann, padre del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin.

En la primera grabación es el fiscal Gertz Manero quien se comunica con Lozoya Thalmann, donde hablan de un amparo tramitado.

Lozoya Thalmann: Señor fiscal a tus órdenes.

Fiscal Gertz Manero: Mira me acaban de notificar que tú y tu hijo se ampararon.

Lozoya Thalmann: no, no, no.

Fiscal Gertz Manero: Me acaban de notificar.

Lozoya Thalmann: Es un error, se adelantaron, no tiene nada que ver, no lo hicieron ni con la autorización nuestra.

Fiscal Gertz Manero: Nada más para que no vaya a ver...yo no acepto dobles lenguajes eh.

Lozoya Thalmann: Para nada, ni las jugadas de ese pinche bandido del abogadete ese eh, por eso lo puse en orden ayer, te pido una amplísima disculpa y lo voy a reiterar ahora en algunos minutos, que se desista de inmediato, porque así yo no juego eh.

Está muy claro te pido nuevamente una disculpa y voy a meter orden acá, estamos muy agradecidos de ayer trabajando sobre la orientación que nos indicaste.

Fiscal Gertz Manero: Que se desista del amparo ya no metas a ese cabrón por favor, porque las cosas las va a echar a perder.

Lozoya: Voy a seguir tu consejo vamos a buscar una…

Fiscal Gertz Manero: Una gente decente que te defienda.

Aunque no se precisa el nombre de la defensa, cabe recordar que en junio de 2020 el abogado Javier Coello Trejo informó que debido a divergencias sobre la estrategia de defensa, dejaría de representar a Emilio Lozoya Austin.

