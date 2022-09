En la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados de este martes 27 de septiembre, el presidente de la Mesa Directiva, Santiago Creel, volvió a confundir los apellidos del diputado de Movimiento Ciudadano, Salvador Caro Cabrera y lo llamó “Salvador Caro Quintero”, apellidos del narcotraficante Rafael Caro Quintero.

Al solicitar Caro Cabrera una moción de orden, tras la participación en Tribuna del diputado Gerardo Fernández Noroña, el legislador de Movimiento Ciudadano pidió desde su curul que ya no confundan su apellido con el de un “socio de la Cuarta Transformación”.

“Se ha convertido ya en un problema el tema de la falta de imponer orden en el momento en el que el apellido de su servidor se confunde. Yo quisiera, y no me voy a poner al nivel del orador que me antecedió; quisiera que la presidencia llamara la atención cuando se dé este suceso, toda vez que es una ofensa entre pares.

“Yo nunca he recurrido a la ofensa en esta Cámara, es una ofensa familiar y es una ofensa a quienes llevan el mismo primer apellido que un servidor en este país. Se me ha confundido con el apellido de un socio de la Cuarta Transformación y pediría que ya no suceda”, dijo el legislador de MC.

El presidente de la Mesa Directiva le pidió a Caro Cabrera concluir porque eso ya no era una moción de orden.

“Discúlpeme usted”, le dijo Creel al diputado de Movimiento Ciudadano al aceptar que tuvo un “lapsus” por la larga sesión en San Lázaro.

“Espero que las sesiones largas no produzcan este tipo de errores”, dijo el panista.

Fernández Noroña: no le falté el respeto a nadie

Tras la moción de orden que pidió Caro Cabrera, Fernández Noroña pidió la palabra y aseguró que no le faltó el respeto a nadie.

“Usted tuvo una equivocación que pasa. Mucha gente piensa que mi apellido paterno es Noroña, es el materno; entonces hay quien piensa que me llamo Fernando Noroña y me dijo Fernando, y lo único que dije es que entre Fernando y Caro Quintero, me ha ido mejor porque fue una equivocación de la Mesa, no fue una equivocación mía.

“Entonces yo no le falté el respeto a nadie, así es que lo aclaro”, señaló el diputado del Partido del Trabajo.

