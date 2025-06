Tras denunciar que la bancada del PAN ha emprendido una feroz campaña de desprestigio en su contra “y están alentando la agresión a mi persona, que se les va a revertir horrible”, el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, afirmó que si hay un partido ligado al narcotráfico es Acción Nacional.

En redes sociales, el legislador negó que Morena esté involucrado con el crimen organizado, a diferencia de los panistas, y prueba de ello, dijo, es que el exsecretario de Seguridad Publica, Genaro García Luna, está en la cárcel, y tarde o temprano el expresidente Felipe Calderón también terminará en prisión.

“Estos desvergonzados diciéndonos narcos, cuando están vinculados al narco, tienen preso a García Luna. Calderón no está prófugo de la justicia no sé por qué. Ese hombre va a acabar en la cárcel, va a acabar en la cárcel, la justicia cojea, pero llega. A cada capillita le llega su fiestecita, no tengo la menor duda”, aseguró.

Fernández Noroña también arremetió contra la senadora Lilly Téllez, quien lo acusó de ser un “Victoriano Huerta”, por pretender censurar la participación de los panistas en la tribuna de la Comisión Permanente.

“La señora (Lilly) Téllez García nos va a dar clases de sobriedad, de humanismo, nos quiere dar clases de historia, o sea, de Victoriano Huerta no debe saber nada, se cree ‘Belisaria Domínguez’, no bueno, sí es muy cobarde, si de verdad estuviera con el riesgo de que le cortaran la lengua, pero no diría ni miau, es que es muy fácil ponerse gallitos…”, expresó.

El senador morenista aclaró que “no está planteado” que se vaya a reelegir para un segundo periodo al frente de la Mesa Directiva, por lo que el 1 de septiembre habrá nueva presidenta del Senado y él volverá a su escaño. Dijo que la oposición no sabe lo que le espera los cinco años que a él le quedan en la cámara alta, pues regresará al debate parlamentario el “Doctor Noroña” para “darle su medicina a la derecha”.

“Largas se les van a hacer las sesiones, porque si en algo yo soy fuerte es en el debate y si en algo yo estoy ahorita fuera es en el debate, conduzco las sesiones. Ahora sí como decía mi abuela, no se puede estar en misa y en procesión. Pero el primero de septiembre regresa el doctor Noroña, ande cabrón, van a ver cómo les voy a dar medicina, pero hasta que se curen en la reencarnación”, advirtió.

kicp/apr