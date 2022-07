Feminicidios a la baja, gracias a coordinación entre instituciones, asegura Ricardo Mejía Berdeja

Pese a que el informe del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad reveló que los feminicidios en México alcanzaron una nueva cifra récord en junio, el subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Ricardo Mejía Berdeja, afirma que ese delito registra una disminución en términos anuales.

En conferencia de prensa en la sede de la Secretaría de Gobernación, el funcionario sostuvo que ahora hay una mejor coordinación interinstitucional, que ha permitido combatir con mayor eficacia los feminicidios, lo que se refleja en el hecho de que “no hay un solo día en que no haya un feminicida detenido, procesado y sentenciado”.

“Los datos que se basan en las carpetas de investigación que se han aperturado en las fiscalías de los estados por los delitos de feminicidio dan cuenta de una reducción de 8.5 por ciento en lo que va de enero-junio de 2022, con relación al mismo periodo de 2021”, enfatizó.

Mejía Berdeja afirmó que “esto ha permitido también reducir esta cifra porque queda claro que no va a haber impunidad y se les va a perseguir hasta el último rincón”.

Por su parte, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, reconoció que existe un alto grado de impunidad, pero aclaró que esto no necesariamente se le puede atribuir a la dependencia a su cargo, pues “evidentemente” son las fiscalías de los estados las que se encargan de dar las órdenes de aprehensión y los elementos para ir por los delincuentes.

“También evidentemente es el Poder Judicial (…) y también hay que ver no nada más la parte de procuración de justicia, también la de impartición de justicia por parte de los poderes judiciales de los estados”, señaló.

Aclaró que antes del 2020 no se podía contabilizar el número de feminicidios que había en México porque ese delito no estaba tipificado, y es en 2021 cuando los ministerios públicos de los estados empiezan a registrarlo.

“Entonces es, digamos, en estos meses del año 2021 y 2022 cuando ya se tiene la cadena de delitos de feminicidio y se puede hacer un comparativo, pero no se puede hacer un comparativo anterior a 2020 porque ese delito no existía, aunque sí se cometían los feminicidios, pero no se contabilizaban”, explicó.

En junio pasado se registró la cifra récord de 281 víctimas mujeres de homicidio doloso, la mayoría de 18 años y más; un promedio de 9.3 muertes al día, de acuerdo con el reporte sobre violencia contra las mujeres publicado este lunes por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

