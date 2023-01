Feminicidio tumultuoso en Islas Marías contra Gladys; “por no acceder a sus pretendientes, estos la violaron y asesinaron”, relatan

Isla María Madre.- Hace 22 años, el 7 de marzo de 2000, un día antes del Día Internacional de la Mujer, en las Islas Marías -cuando estas todavía funcionaba como penal federal - se cometió un feminicidio tumultuoso contra Gladys Cipriano Martínez, joven de 25 años, por el hecho de ser “muy guapa” y de no acceder al enamoramiento de sus pretendientes, estos decidieron violarla y asesinarla.

Eso es lo que relatan algunos de los exreos y exresidentes de la isla, cuando esta funcionaba como penal, y el cual estaba destinado para albergar a los reos más peligrosos de México.

El 7 de marzo de 2000, un día antes del Día Internacional de las Mujeres, relatan, se llevó a cabo un carnaval en Semana Santa al que asistió Gladys, originaria de la Ciudad de México y recluida por robo, quien por su belleza era pretendida por varios reos y hombres de la isla que buscaban enamorarla.

Sin embargo, ese día debido a que la joven no accedía a ninguno de sus pretendientes, estos decidieron violarla, asesinarla y colgarla para que pareciera un suicidio.

“Aquí se hacían carnavales y un día de esos, ella fue un carnaval y como era muy guapa muchos la querían, pero pues ella no accedía y decidieron asesinarla. Esa es una de las versiones”, relata elementos de la Secretaría de Marina (Semar) encargados de los nuevos recorridos a turistas a las islas, los cuales comenzaron el pasado 21 de diciembre.

Lee también: El Sapo y el Padre Trampitas descansan en el panteón del expenal

La otra versión, informan al pie de la tumba de Gladys en el Panteón de la Isla María Madre, es que la joven de 25 años se suicidó al enterarse de la muerte de su madre en la capital de la República y por no estar con ella.

“Ya que ella estando aquí en Islas Marías se entera de que su madre fallece y por el sentimiento de que no estaba con ella decide asesinarse. Sin embargo, este son dos historias, pero no sabemos cuál es 100% la real”, comenta.

“¿Si se comprueba la primera versión sería un feminicidio colectivo?”, se le pregunta.

“Sí. Se dice que la violaron y la colgaron para que creyeran que fue un suicidio. No tenemos una historia certera porque no hay mucha información. Sabemos que ella vino por robo, pero no sabemos realmente cómo fue asesinada.

“Tenía 25 años, como les decía, era muy guapa. Aquí había tantos presos y tan pocas mujeres, hay que tomar en cuenta que era una prisión… Esto es lo que cuentan colonos que estuvieron aquí y que la llegaron a conocer y son las dos versiones que se cuentan de ella”, detallan.

Los restos de Gladys Cipriano Martínez, nacida el 18 de junio de 1975, descansan en una tumba en el Panteón de Islas Marías en donde esperan -ahora que se abrió al turismo - que algún familiar que aún la recuerde, la visite y ponga una flor en su tumba, la cual está adornada por la escultura de un ángel con las manos entrelazadas rezando por su eterno descanso.



Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, planes para el fin de semana, Qatar 2022 y muchas opciones más.

afcl