Félix Salgado Macedonio, senador de Morena, señaló que los legisladores de oposición “se la pasan en una burbuja” y “están desfasados” porque “perdieron el pulso del pueblo”.

En Tribuna del Senado, mientras se debatía la Ley de Ingresos, el legislador de Guerrero aseguró que el pueblo piensa que “tenemos al mejor presidente” de los últimos tiempos en México: “Lo dice el pueblo”.

“¿Por qué el pueblo, en más del 70%, está apoyando a Andrés Manuel? ¿Por qué Andrés Manuel es considerado como el segundo mejor presidente del mundo? Ándele, a poco no lo sabían. Entonces cómo no está funcionando su política económica y su política fiscal, por supuesto que está funcionando.

“Agoreros de las tormentas, de las tragedias, los entiendo y los comprendo, y así van a estar hasta el 24, deseando que le vaya mal al país y cuál va siendo su sorpresa, que le va muy bien. Ustedes dicen una cosa aquí, y el pueblo dice otra cosa allá”,expresó Salgado Macedonio.

“Si al pueblo le preguntas qué es decir Andrés Manuel, es decir: Tren Maya, refinerías, aeropuerto, pensiones, becas, podemos decir muchas cosas cuando hablamos de Andrés Manuel”, agregó el guerrerense al mencionar a los expresidentes Enrique Peña Nieto, Vicente Fox y Felipe Calderón y casos como la Casa Blanca, Oceanografía, la Guardería ABC y la Estela de Luz.

“Decir Zedillo es decir Fobaproa”, expresó. Agregó que este gobierno recibió al país “en llamas, enfermo de cáncer y ahora el combate contra la corrupción impuesto por Andrés Manuel es real y va a fondo”.

No hay manera de presumir a sus gobiernos, dijo Félix Salgado Macedonio y expresó que sospecha que algunos senadores mayores de 65 años de edad “están gozando de una pensión de este gobierno”.

El exalcalde de Acapulco destacó ahorros en el gobierno del presidente López Obrador y que no hay condonación de impuestos.

“Yo me siento muy orgulloso de mi presidente Andrés Manuel López Obrador, ustedes no, obviamente, o sí. ¿Se sienten orgullosos de Andrés Manuel? No. ¿No son mexicanos, no son mexicanas? ¿No tenemos un buen gobierno? Mejor, y Andrés Manuel ha hecho el doble de lo que hicieron los cuatro juntos, bribones, corruptos, asesinos, qué más, mentirosos y traidores a la patria”, agregó.

También destacó los “estímulos” para jóvenes, para campesinos y para adultos mayores con programas como “Jóvenes Construyendo el Futuro”, “Sembrando Vida” y las becas Benito Juárez.



