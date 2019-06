Felipe Calderón: Guardia no es policía migratoria

[email protected]

El expresidente Felipe Calderón Hinojosa expresó que la Guardia Nacional no debe usarse como policía migratoria, puesto que no fue creada para ese fin, sino para atender la inseguridad en el país.

En entrevista en la Asamblea Fundacional de México Libre, en Miguel Hidalgo, el exmandatario federal señaló que es preocupante que 6 mil elementos de la Guardia se destinen para atender el tema migratorio, pues, dijo, se debilita el esfuerzo y propósito del cuerpo policial.

“Comprometer a la Guardia Nacional para ser policía migratoria me parece que no está en el papel para el que fue creada, menos [si es] a imposición de otro país, [es] muy lamentable. Son temas que nos preocupan y se deben aclarar, porque si los acuerdos implican obligaciones para México, éstos se deben explicar. Quizá ese convenio no sea válido hasta que se avale el tratado en el Senado. Si hay obligaciones para ambos países, se tienen que clarificar”, indicó.

Calderón Hinojosa mencionó que la parte positiva es que se logró frenar, de momento, la ofensiva “mediática” de Donald Trump. La parte negativa, dijo, es que se está asumiendo una agenda migratoria que no es de México, con elementos que el país había rechazado siempre.

“En mi administración hubo tensión porque nosotros exigimos que se comprobara la nacionalidad mexicana de la gente que se deportaba, ahora el gobierno está asumiendo la obligación de recibir a los que solicitan asilo en Estados Unidos, pero en lo que resuelven [su situación], van a vivir en México, lo cual es un abuso de ese país.

“No se debió admitir, eso nos puede complicar severamente, vamos a tener migrantes solicitando asilo con razón y sin ella, no sólo de Centroamérica, sino de África, Asia, de todo el mundo, puede ser una complicación para México”, afirmó.

En su mensaje a simpatizantes, el expanista refirió que debido a que son muchos los miedos y preocupaciones de la gente, los cuales le han expresado a Margarita Zavala y a él, decidieron, junto con otros amigos, fundar un partido, para lo cual es necesario organizar 200 asambleas en todo el país.

“No queremos volver al México del partido único y del opresor, del partido del Presidente que hace y decide todo. Ese México no va a regresar. Estamos llamando a la participación ciudadana, porque hay un divorcio enorme entre habitantes y políticos, asumo la parte de responsabilidad”, comentó.

Aseguró que el error de los políticos actuales es no haberle llamado a la gente antes, es haberle cerrado la puerta al ciudadano común, cuando, indicó, es el mexicano de carne y hueso el que va a transformar el país, razón por la cual, a la institución política que están construyendo no le interesan los “rebaños ni comerciantes, ni traficantes de política”, sino ciudadanos que busquen y deseen cambiar México.

Se comprometió a que en la próxima asamblea en la Ciudad de México la asociación México Libre presentará a los 300 ciudadanos que competirán por los 300 distritos en la Cámara de Diputados.

Senadores respaldan a migrantes. Ayer, el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Mon- real, reiteró que el objetivo es reforzar la frontera sur, cumplir con la ley y cuidar el respeto a los derechos humanos. “Esos son los tres principios fundamentales”, comentó.

“Es [decir] no a los polleros, a las bandas de traficantes de personas, a las organizaciones que se dedican al crimen, a la extorsión y a la delincuencia organizada”, añadió el legis- lador, quien además consideró inadmisible que México se convirtiera en el “tercer país seguro”.

Ayer, senadores de Morena, PRI, PAN y PRD se pronunciaron porque en el tema migratorio se respeten los derechos humanos de todos los ciudadanos centroamericanos que cruzan la frontera sur de nuestro país, con el fin de dirigirse hacia Estados Unidos. Con información de Notimex