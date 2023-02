Extrabajadoras del Tribunal de conciliación y arbitraje del Edomex piden atender sus litigios

Un grupo de extrabajadoras del municipio de Huixquilucan pidieron al presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, Antonio Sotelo Espinoza, impulsar avances en sus litigios atorados desde hace meses en los Tribunales de Conciliación y Arbitraje.

Mediante una protesta este jueves denunciaron misoginia institucional, al no querer resolver sus laudos por el hecho de ser mujeres, señalan al presidente del Tribunal de Conciliación de Arbitraje de Estado de México, Antonio Sotelo Espinoza de no tener voluntad de finiquitar sus resoluciones.

De acuerdo con los abogados de las trabajadoras, Humberto Ramos, Raúl Reyes y Karina Pérez ya existe un acuerdo y resolución, pero por escusas no especificas no quieren atender los rezagos que existen en materia de impartición de justicia en los Tribunales.

Para las extrabajadoras, las autoridades se resisten a respetar el laudo ganado por los trabajadores para obtener su liquidación, que suman varios millones de pesos que no han sido entregados por que, aseguran que de manera extrañan desaparecen los expedientes.

Rosa Gutiérrez ex trabajadora de Huixquilucan señaló que ha recibido un trato injusto y sin atención por parte del Tribunal de Conciliación, “yo tengo que pagar mi pasaje para venir a manifestarme y que me escuchen, llevo tiempo sin trabajo, porque espero que mi juicio se concrete y llegue a buen término, pero eso no sucede, no hay intención de resolvernos”, sostuvo la manifestante.

Desde las oficinas del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, que dirige Antonio Sotelo Espinoza y con sede en el municipio de Toluca, y respaldada por miles de trabajadores que se manifestaron, la afectada Guadalupe Torres acusó que maltrato a los trabajadores, en especial a las trabajadoras mujeres de Huixquilucan, “sabemos que en otros municipios si ayudan mucho más a los trabajadores por esos nos venimos a quejar, pedimos al Gobernador de Mazo que lo retire de su cargo, porque él no defiende nuestros derechos, solo entorpece la justicia laboral”, sostuvo.

Cabe recordar que hace unos meses un grupo de abogados que litigan en los diferentes municipios del Estado de México denunciaron violaciones a los derechos laborales de los trabajadores, en beneficio de las administraciones municipales de la entidad.

