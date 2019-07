Exjefe de la Policía Ministerial debe comparecer por supuesta tortura en caso Ayotzinapa

Carlos Gómez Arrieta, exjefe de la Policía Federal Ministerial, deberá comparecer ante la Fiscalía General de la República (FGR) y rendir su testimonio dentro de la investigación iniciada por la supuesta tortura que sufrió uno de los detenidos del caso Ayotzinapa.

El juez Décimo de Distrito de Amparo en materia Penal en la Ciudad de México negó al mando policiaco la suspensión definitiva que solicitó para evitar su comparecencia.

Esto, debido a que la FGR acreditó que no existe orden de detención contra Gómez Arrieta y que se le citó a declarar en calidad de testigo según la averiguación previa AP/PGR/ SDHPDSC/01/001/2015.

“Este juzgador considera que es procedente negar la suspensión definitiva solicitada, ya que del análisis del informe previo rendido por la autoridad responsable, se advierte que el quejoso tiene la calidad de testigo dentro de la averiguación previa AP/PGR/ SDHPDSC/01/001/2015, información que no se tenía al momento de resolver sobre la suspensión provisional; por lo tanto, dada la calidad de testigo que tiene, no demuestra su posible afectación con la determinación del ejercicio de la acción penal, de ahí que, no se actualizan las hipótesis previstas por el ordinal 128 de la ley de la materia, pues no está demostrado en el expediente que la ejecución del acto reclamado agravie al citado quejoso”, indicó el juez.

La tortura que la FGR investiga está relacionada con la que se observa en un video difundido a través YouTube en junio pasado, que sufre uno de los detenidos por la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

Luego de que el video fue difundido, Gómez Arrieta renunció a su cargo como subsecretario de Seguridad Pública de Michoacán.

Este lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo alusión al amparo que tramitó el exmando a quien, aseguró se le concedió la protección, que en realidad se trataba de la suspensión provisional, y dijo que enviaría una carta al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, para hacerle saber sobre los jueces que conceden “amparos indebidos”.

Con fecha 22 de junio, la FGR emitió el oficio SDHPDSC/01/13432019 en el que citó a Gómez Arrieta para que rinda su testimonio.