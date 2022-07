Exige Monreal reglas claras en candidatura de Morena

El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, exigió reglas claras para elegir al candidato de ese partido a la Presidencia de la República en las elecciones de 2024 en temas como loevtiempos, medios y recursos para todos los aspirantes que, deberán sufragarse con las prerrogativas que recibe el partido.



“Voy a esperar que se lance la convocatoria y se fijen las reglas claras que ahí coincido con el canciller, me sumo a la propuesta del canciller que se fijen reglas claras, él tiene razón", dijo en rueda de prensa.

Expuso que son tres reglas básicas: "tiempos, medios y recursos, todos deben ser proporcionados en su momento por el partido y sus prerrogativas, todos sin excepción. Que nadie se vea tentado a usar recursos públicos de los estados, de los municipios o del gobierno federal”.

Dijo que cuando hay exclusiones, no hay ‘piso parejo’.

Monreal dijo que le cree al presidente Andrés Manuel López Obrador que no se meterá en la elección del candidato presidencial de Morena.



Sin embargo, dijo que algunas y algunos gobernadores dejaron de ser imparciales y comenzaron a decantarse ya por alguno de los tres precandidatos del oficialismo.



Reiteró que “no voy a declinar en mi lucha, porque me asiste la razón moral e histórica. Nosotros luchamos contra la imposición, por eso nació Morena” y “no estoy buscando puestos de consuelo o de acomodo personal”.



"La campaña en contra nuestra es fuerte porque no me menciona y es su derecho (del presidente) a no mencionarme y mi derecho es tratar de meterme a la lucha política cuando llegue el momento”.



Monreal reiteró que el candidato de Morena debe salir de una elección primaria o una consulta a la base militante y simpatizante de Morena.

