Un Tribunal Colegiado negó a José Antonio Bernal Bustamante, el primer secretario de Seguridad Pública con el prófugo exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, un amparo contra la prisión preventiva justificada que se le impuso por el caso del desfalco millonario en la construcción de siete cuarteles para la policía estatal.

Por lo que, el exmando policiaco seguirá preso en el Reclusorio Norte, en la Ciudad de México, en el que está próximo a cumplir un año recluido, luego de que la jueza de control Patricia Sánchez Nava, lo vinculó a proceso por los delitos de lavado de dinero, peculado, administración fraudulenta y asociación delictuosa, en marzo de 2025.

De acuerdo con registros judiciales, el Primer Tribunal Colegiado de Apelación en Materia Penal confirmó la decisión del Segundo Tribunal de Apelación, que determinó infundados los alegatos de Bernal Bustamante, para echar abajo la medida cautelar.

El Primer Tribunal Colegiado de Apelación señaló que el exfuncionario un cuenta con arraigo domiciliario, pues cuenta con diversos domicilios en Michoacán y el Estado de México y cuenta con los medios para evadirse de la justicia.

La FGR lo aprehendió el año pasado en la capital michoacana y lo acusó de contratar arrendamientos de cuarteles que no estaban construidos para después lucrar con el precio real de los predios.

De emitirse una sentencia condenatoria en su contra, el exsecretario de Seguridad Pública de Michoacán, José Antonio Bernal Bustamante, podría alcanzar una sentencia condenatoria de 51 años de prisión años por los delitos de lavado de dinero, peculado, administración fraudulenta y asociación delictuosa.

