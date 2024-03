La votación del 2 de junio “no es una elección más en nuestra historia política-electoral; se trata de una elección definitoria del tipo de régimen de gobierno para los próximos años: Más y mejor democracia o peor autoritarismo”.

Así lo recalcó Emilio Rabasa, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM quien dijo que en la próxima elección está en juego “la democracia que nos costó 30 años construir con sangre, sudor y lágrimas que todavía requiere irse edificando y mejorando, o la regresión al modelo autoritario del sistema de partido hegemónico del siglo pasado que ya conocemos, culpable del 68”.

En entrevista con EL UNIVERSAL reseñó el libro colectivo La defensa histórica de la democracia de la editorial Tirant Lo Blanch, donde varios autores ofrecen ideas y argumentos ante la clara disyuntiva a la que se enfrenta México y otras naciones ante gobiernos hegemónicos, autoritarios y populistas.

“No quisimos permanecer callados frente a lo que le está sucediendo a la democracia en el mundo y en México, en donde vemos un serio riesgo a su preservación. Hoy está en serio riesgo su preservación en México, hablando del caso específico del tema del populismo, del tema del partido hegemónico y cómo lo explican haciendo alusión a autores clásicos”, puntualizó el académico.

Subrayó que no es fenómeno sólo de México sino en varias partes del mundo después de que la democracia había triunfado contra sus agresores externos en el siglo pasado “como el fascismo, el nazismo y el comunismo y se había creído que quedaba victoriosa en el mundo y desde luego en México también nos acogimos a ella sobre todo quienes fuimos producto de la generación del 68, del movimiento estudiantil”.

Destacó que esa generación festejó con gran ahínco porque pensaron que era la manera en cómo debe gobernarse a un país, con la voluntad de todos y “no de un solo hombre, de un solo partido dominante, pero lamentablemente empezó a surgir hacia fines del siglo pasado y principios de éste un fenómeno que a diferencia de los agresores externos, es un atacante interno autónomo que se inserta por dentro de la democracia y la empieza a corroer y a desmantelar”.

Rabasa Gamboa, coordinador del libro, dijo que no se trata de una lucha contra agresores externos con aviones o armamento pesado, porque llegaron por las elecciones que son una de las premisas democráticas, pero ya en el poder empezaron el desmantelamiento de la democracia y sus instituciones que hacen efectiva la división de poderes.

Expuso que el resultado en muchos países es la perpetuidad en el poder: Ahí está el caso de Vladimir Putin en Rusia, el caso de China, los casos de Maduro en Venezuela, de Daniel Ortega en Nicaragua y en otros países como Hungría “en donde se perpetúan en el poder a través del sistema democrático, corrompiendo por dentro, esta fue la preocupación que compartimos este grupo de autores”.

Insistió en que lo que está en juegopara los mexicanos es la regresión al sistema de partido dominante, autoritario, que fue una las características del régimen en las décadas de los 40, 50, 60 y 70 que llevó al país a la masacre de Tlatelolco y las crisis económicas recurrentes.

Rechazó que seamos un pueblo que se encuentre cautivado por el populismo y la mejor demostración de ello son las tres concentraciones de cientos de miles de ciudadanos en Reforma y el Zócalo, esa marea rosa para defender al Instituto Nacional Electoral y la democracia.

“Ahí está una evidencia muy clara de que no se trata de un pueblo seducido por el populismo. Además, yo soy un convencido de que el pueblo de México tiene la suficiente inteligencia, criterio y discernimiento para poder saber sobre su forma de gobierno”, subrayó.

Expuso que en el libro los autores analizan la manera de defender la democracia y no hay solamente una ruta o una brújula o una guía, sino que son varias como es el caso de Lorenzo Córdova al analizar el pensamiento de Hans Kelsen con el estado de partidos; de José Antonio Crespo al desmenuzar a Nicolás Maquiavelo en ver que la democracia es un poder que no se concentra y no se dispersa; de Leonardo Curzio sobre la viabilidad de la democracia y sus múltiples cuidados o de Jesús Silva Herzog Márquez, quien reflexiona sobre el hombre y la fragilidad democrática.

Cuestionado sobre los riesgos si está bajo acecho la democracia y si podríamos llegar a un sistema como el venezolano, dijo que “no es el ejemplo que yo escogería” pero si llegan a prosperar las iniciativas que se dieron a conocer por el Presidente el 5 de febrero pasado, en particular las reformas al Poder Judicial, la electoral, la de organismos autónomos y de la Guardia Nacional, “sí estaríamos hablando de otro México... con una Corte de membrete y con una severa desprotección del Estado de derecho”.

Dijo que de cara al 2 de junio no hay que “dejarse llevar por el canto de las sirenas de un futuro mejor que no se ha visto en estos últimos cinco años, no está el país mejor en seguridad, al contrario, lo mismo en salud donde millones de mexicanos no tienen acceso y la ayuda a adultos mayores se va en pagar medicinas y médicos privados porque no tiene acceso al sistema público”.

Insistió que hay varias rutas para la defensa de la democracia, pero la más importante es el voto y que las y los mexicanos salgamos a votar masivamente. “Eso es crucial, si no es exclusivamente para defender la democracia”.

El libro La defensa histórica de la democracia tiene también como coautores a María del Carmen Alanís Figueroa, Lorenzo Córdova Vianello, Dora Elvira García González, María Marván Laborde, Jacqueline Peschard, Pedro Salazar Ugarte y José Woldenberg Karakowsky.

