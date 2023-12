Precursores de la diplomacia mexicana: Emilio O. Rabasa, canciller de la República

Como observador y estudioso de la política exterior de México, (activa, soberana y no subordinada, que no se arrodillaba ante nadie) me enriqueció. En la década de los 70 quería saber más para servir mejor, para lo cual decidí ingresar a la Facultad de Derecho de la UNAM, donde conocí a grandes maestros como Modesto Seara Vázquez, también establecí contacto con una pléyade de mujeres y hombres de gran estatura intelectual que trabajaban en nuestra cancillería, de todos ellos aprendí anotando todo en mi cuaderno, que hoy son mis memorias de próxima publicación. Sería muy largo y tedioso mencionarlos aquí, son muchos, están en los anales de la Secretaría de Relaciones y los Tratados Internacionales.

El tema de hoy es don Emilio O. Rabasa, hombre de gran personalidad y sólida formación jurídica, con quien establecí una amistad al lado del presidente de la República a quien servimos al mismo tiempo, Rabasa fue una de las más puras tradiciones defensores de la soberanía, grandeza e integridad territorial de un México orgulloso, ejemplo ante el mundo. Influyeron en su obra naturalmente su señor padre Óscar Rabasa Llanes, quien fue consultor de la Secretaria, le enseñó el camino recto del buen diplomático, también su abuelo Emilio Rabasa Estebanell, politólogo, gobernador de Chiapas, diputado y senador, uno de los fundadores de la Escuela de Libre Derecho, esta estirpe aquilató su hoja de ruta dejando huella indeleble.

El orden internacional que le tocó vivir emergió de una lucha muy cruenta, la Segunda Guerra Mundial. El canciller Rabasa se distinguió por ser un impulsor de la política multilateral de México, como lo expresa en sus memorias (Emilio O. Rabasa, Canciller de México, Editorial Porrúa), son de obligada lectura, para aquellos que quieran saber sobre esa época de rivalidades de potencias por la supremacía. Su legado está a la vista: impulsor del Nuevo Derecho del Mar al lado de otros como ya mencioné, don Alfonso García Robles, Jorge Castañeda de la Rosa, Manuel Tello, Patricia Galeana, Rafael de la Colina. En su legado está la de fungir como negociador del Tratado de Límites y Aguas con los Estados Unidos, resolución del problema de la salinidad del río Colorado, la agenda México-Cuba y el sistema latinoamericano, la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados (lleva su huella, desde los debates hasta su aprobación como carta de la paz el 12 de diciembre de 1974, hace 49 años), el establecimiento de relaciones diplomáticas con la República Popular China (hace 51 años, 14 de febrero de 1972), la creación de la Zona Económica Exclusiva de México (figura jurídica que duplicó nuestra soberanía, 5 millones 114 mil km², Inegi). Gracias a esto México pudo explotar enormes riquezas petroleras en espacio de 200 millas náuticas (370 km en línea recta), este solo hecho merecería un reconocimiento y homenaje que está pendiente.

La relación de México con la hermana República de Chile fue singular, influyó para que el presidente de la República Luis Echeverría Álvarez realizara sus primeros viajes al exterior como un mensaje (abril, 1972). Impulsor de la defensa de los países del tercer mundo y sus recursos naturales. En aquella época organizó la reunión de la Tercera UNCTAD en Santiago de Chile, en la cual México presentó su histórica proposición de la Carta de los Derechos y Deberes Económicos de los Estados.

Ante la agresión de un golpe de Estado en contra del presidente Salvador Allende, auténtico líder de la juventud progresista el 11 de septiembre de 1973, su acción fue contundente, interpretando el espíritu de nuestra diplomacia y del presidente de la República. Condenó enérgicamente este crimen atroz por el sacrificio del presidente chileno amigo de México, posteriormente el estado mexicano rompería relaciones diplomáticas contra ese gobierno dictatorial del general Pinochet. Contando con el apoyo patriota en instantes de decisión de uno de los mejores embajadores de México de filiación cardenista salvó muchas vidas, me refiero a mi amigo Gonzalo Martínez Corbalá, QEPD.

Pido disculpas a mis lectores por no mencionar el legado completo de este gran mexicano el cual será tema del siguiente artículo.

Director del Centro de Estudios Económicos y Sociales del Tercer Mundo.