Esencial, apoyo de ONG contra pandemia, afirman

La participación de las organizaciones de la sociedad civil ha sido fundamental para hacer frente a la emergencia sanitaria que se generó por el Covid-19.

En el marco del webinar El papel de la sociedad civil en tiempos de Covid-19, organizado por el Centro de Estudios México-Estados Unidos de la Universidad de California, en San Diego, representantes sociales advirtieron que las ONG deben verse como aliadas del gobierno y no como una competencia, pues ello es lo que va a permitir sacar a flote las distintas situaciones.

Michael Layton, del Centro de Estudios México-Estados Unidos, expuso las diferencias que existen en el apoyo a las organizaciones civiles. Tan sólo en México hay 8 mil 171 autorizadas, mientras que en Estados Unidos, un millón 540 mil. “En México es más difícil conseguir el registro como organización donataria, ello en el SAT [Sistema de Administración Tributaria].

Lorena Padilla, del California Endowment, resaltó la labor que las asociaciones tienen sobre las minorías. “La pandemia por Covid enferma y mata a las poblaciones más vulnerables, en Estados Unidos, es decir, personas negras, latinos, indígenas, todos ellos minorías de la población en California, pero son mayoría en muertes por coronavirus”.

Uno de los problemas con las ONG que reciben donativos, añadió, es que a la par de éstos se crean programas: si no hay lo primero, lo segundo concluye.

Santiago March, de la Fundación Mexicanos para la Salud (FunSalud) y quien en conjunto con el gobierno lanzó el plan estratégico para atender la pandemia, mencionó que la única búsqueda que se tiene es sumar acciones a favor de la sociedad.

“FunSalud no busca confrontar, buscamos cómo ayudar, cómo sumar. Es importante entender que en temas de salud, la participación del gobierno y el sector privado es importante, es imposible dejar todo en manos del gobierno”, refirió.

Rina Gitler, de la Fundación Alma, dijo que esta organización ha trabajado sin reflectores para ayudar a más de 100 hospitales en el país.

“Hoy la sociedad civil, a pesar de las trabas, demuestra que unidos hacemos las cosas, sacamos a flote esto y no va a parar hasta que se estabilice”.

Gitler llamó a las autoridades federales a mirar las organizaciones civiles como aliadas y no como competencia.

“Los gobiernos nos ven a las organizaciones sociales como si quisiéramos guerra, y no. Nosotros conocemos el problema de raíz, la gente en los gobiernos no son expertos. No queremos guerra ni señalar deficiencias”, apuntó.

El infectólogo Rafael Valdez, quien está a cargo de la Unidad Temporal ubicada en el Centro Banamex, comentó que ese sistema ha funcionado para el beneficio de la población, toda vez que es partícipe la iniciativa privada y la gestión pública.

Para el caso de la comunidad migrante, señaló Paulina Olvera, de Espacio Migrante, es la sociedad civil la que se ha hecho cargo de esta población.

Sin embargo, lamentó, los albergues no tienen la infraestructura para asilar o brindar atención médica a los migrantes.

En la frontera norte de México, detalló, hay cientos de indocumentados que esperan una respuesta para entrar a Estados Unidos y actualmente los albergues enfrentan el reto de atenderlos. Una de las principales problemáticas con los migrantes, afirmó, es la salud mental, lo cual se procura solucionar.