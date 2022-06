El productor de televisión Epigmenio Ibarra y el periodista Ciro Gómez Leyva coincidieron en un análisis político sobre la sucesión presidencial de 2024 en la que no ven que la oposición tenga un perfil fuerte para hacer frente a Morena y sus tres aspirantes a la candidatura del partido por la Presidencia: Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y Adán Augusto López.

En la emisión del programa de Radio Fórmula “Por las mañanas”, de Ciro Gómez Leyva, el periodista y el productor hablaron sobre las opciones del PRI, PAN y PRD para competir en los comicios de 2024 con el candidato o la candidata de Morena.

Descartaron que Ricardo Monreal llegue a ser una cuarta opción de la fuerza guinda para la candidatura a la presidencia y comentaron cómo fue excluido el fin de semana pasado del evento de unidad de Morena, realizado en Toluca.

Ambos comentaron que la oposición está "perdida". “Ya se le fue el tiempo a la oposición, ya tendría que tener un candidato a estas altura y no lo tiene y aquí no hay milagros”, dijo Gómez Leyva.

Ejemplificó que previo a contiendas electorales anteriores, Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y el propio Andrés Manuel López Obrador ya estaban perfilados, con uno o dos años de anticipación, como candidatos presidenciales de sus respectivos partidos.



Gómez Leyva agregó que los últimos cuatro presidentes de México, “a estas alturas eran candidatos muy fuertes y la oposición no tiene un candidato”. También cuestionó los dichos de Movimiento Ciudadano, que dijo que habría que dar siete meses a la oposición para organizarse y hacer frente a Morena.

Sobre el PAN, mencionó que no saben en dónde están, mientras que el PRI sigue definiendo si Alejandro Moreno, su presidente nacional, sigue o no en la dirigencia, por lo que ”creo que se les fue el tren, pero me puedo equivocar”.

En su intervención, Epigmenio Ibarra coincidió con Gómez Leyva dejando de lado un acalorado debate como los que suelen tener.

“Yo creo que esta elección, la presidencial, ya se le fue a la oposición”, expresó Ciro Gómez Leyva. Ante estos dichos, Epigmenio Ibarra le dio la razón y el periodista le agradeció riendo: “¡Nombre, gracias!”.

“No es que se les haya ido, y que no acaban de entender que el mundo como lo concebían, que el régimen como lo tenían diseñado ya no funciona, se acabó, se acabó una era y ellos todavía siguen pensando con una logia anterior al cataclismo político que se produjo en México”, dijo Epigmenio Ibarra.

Lee también: "Pues sí. Estamos de acuerdo Ciro y yo": Epigmenio Ibarra da la bienvenida a médicos cubanos